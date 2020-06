Sarah Neeley Vite al Limite oggi: come è diventata e come sta?

La storia di Sarah Neeley a Vite al limite, come è diventata oggi e come sta la paziente del Dottor Nowzaradan.

Sarah Neeley è una delle pazienti del Dottor Nowzaradan, la sua storia, come quella di Travis Henry, verrà raccontata nelle puntate di Vite al Limite in onda stasera in tv. La donna è approdata nel programma con un peso ben superiore ai 300 chili e per questo, temendo per la propria vita e la propria salute ha capito di doversi rivolgere al Dottor Nowzaradan. Come sta oggi Sarah?

Sarah di Vite al Limite oggi

La storia di Sarah Neleley a Vite al Limite è ricca di sofferenza. Già da bambina è sempre stata sovrappeso. Un po’ per colpa del divorzio dei suoi genitori, un po’ per via della dipendenza dall’alcool del padre che lo portava a litigare violentemente con la moglie, Sarah ha trovato nel cibo la sua vita di conforto e a 8 anni pesava già oltre 100 chili.

La ragazza è approdata dal Dottor Nowzaradan quando aveva 24 anni e si è duramente impegnata per perdere peso, ma il viaggio di Vite al Limite non è stato semplice. Sebbene abbia superato la dieta e ottenuto anche il via libera per l’intervento di bypass gastrico Sarah ha attraversato momenti difficili. Pare che abbia abortito e che dopo quell’evento abbia iniziato a soffrire di depressione.

Sarah oggi e il suo fidanzato Jonah

La vita però sembra che sia tornata a sorriderle perché sembra che sia nuovamente incinta del suo fidanzato Jonah. Inoltre la donna sembra che abbia anche gestito al meglio i suoi problemi con l’alcool e che sia ormai completamente fuori dal tunnel.

Oggi Sarah di Vite al Limite quindi si è completamente ripresa. In diverse interviste ha dichiarato che oggi il suo scopo è essere una brava mamma e una brava moglie. Vuole coronare il suo sogno di avere una famiglia sana e che si ama e noi non possiamo che augurarle il meglio.