Barbara D’Urso, regalo inaspettato: “Grazie al mio ammiratore”, le immagini apparse poco fa sui social della conduttrice.

La vediamo quasi tutti i giorni in tv, al timone delle sue seguitissime trasmissioni, ma Barbara D’Urso ama tenersi in contatto col suo pubblico anche sui social. In particolare su Instagram, che ormai a tutti gli effetti il social network preferito dai vip. È proprio attraverso il suo profilo Instagram, seguito da ben 6,5 milioni di followers, che ieri sera la conduttrice ha annunciato di essersi ustionata una mano, mostrando a tutti la fasciatura. Ma se ieri le immagini postate da Barbara non sono state particolarmente piacevoli, questa sera c’è aria di sorprese. Si, perché proprio poco fa, nelle stories, la conduttrice di Live ha condiviso con i fan qualcosa di davvero particolare. Si tratta di un regalo inaspettato, di un ‘ammiratore’, come scrive Barbara. Un regalo davvero speciale! Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso, regalo inaspettato: “Grazie al mio ammiratore”, rose rosse per la conduttrice

“Scusate avete mai visto delle rose così alte, con uno stelo così! Guardate, è una cosa che non si può raccontare!”. È questo il commento che Barbara D’Urso condivide con i fan, mostrando su Instagram il regalo ricevuto. Un fascio di rose rosse, dallo stelo davvero lungo: “Sono alte quanto la porta del mio camerino, vi ho detto tutto!”, esclama la D’Urso. Ma chi avrà mandato alla splendida conduttrice questo dono inaspettato? Questo non è specificato, ma nelle stories appare la scritta “Grazie al mio ammiratore”. Date un’occhiata:

Una splendida sorpresa per la conduttrice, che ha condiviso il regalo inaspettato con il suo amato pubblico. Pubblico che ritroverà domenica sera per una nuova scoppiettante puntata di Live Non è la D’Urso, alle ore 21 e 30 su Canale 5. Come sempre, l’appuntamento sarà ricco di ospiti. E voi la seguirete?