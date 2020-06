Pochissime ore fa, Elettra Lamborghini non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia con i suoi sostenitori: momento tanto atteso per la cantante.

È la vera e propria regina di Instagram, Elettra Lamborghini. Con le sue stratosferiche fotografie che, tra l’altro, descrivono alla grande la sua smisurata bellezza, ma anche tanto altro ancora, la cantante non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutto quello che le accade. Lo ha fatto, ad esempio, qualche ora fa. Quando, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi followers la forte mancanza che prova verso il suo fidanzato Afrojack. E lo ha ribadito anche pochissimo fa. Tramite un’emozionante fotografia, la bellissima Lamborghini non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi fan di un’immensa gioia. Il momento tanto atteso per Elettra è finalmente arrivato. E lei non ha voluto non condividerlo affatto con loro. Che, costantemente e quotidianamente, la seguono e la acclamano. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Elettra Lamborghini esplode di gioia: il momento tanto atteso

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Elettra Lamborghini non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori questo splendido momento. Solita ad intrattenere ed interagire con tutti i suoi fan, la cantante ha voluto dividere questo momento atteso con tutti i suoi followers. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Qualcosa riferito al matrimonio imminente? Nient’affatto! Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ecco. È proprio questo momento tanto atteso che, da come si può chiaramente vedere in alto, Elettra Lamborghini non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. Sappiamo che la giovanissima cantante è letteralmente innamorata dei cavalli. Già in precedenza, infatti, li ha mostrati sul suo canale social ufficiale. Questa volta, però, ha voluto fare molto di più. Ovvero, quella di condividere la sua gioia per l’arrivo di questo nuovo cavallo. ‘Si chiama Dadi. Sono così contenta che voglio piangere, è un angelo’, ha scritto Elettra a corredo di questo scatto in compagnia dell’animale.