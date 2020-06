Belen Rodriguez è stata beccata in centro a Milano per incontrare loro: si tratta di una novità del tutto inaspettata

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: sembra proprio che la crisi non si avvii verso la fine. Tutti i fan della coppia, stando soprattutto ai commenti che troviamo sui social, speravano tornassero insieme una volta passato questo periodo burrascoso. Belen ci ha lasciati con una dichiarazione che ci ha aperto un mondo e che allo stesso tempo ci amareggia non poco: “Non me l’aspettavo”. Cosa sarà successo? Per ora, non sappiamo niente di più. Dalla sua bocca o da quella di Stefano De Martino non sono uscite altre parole su quanto accaduto ma, in tutta onestà, non vediamo l’ora ci dicano come stanno le cose. Insomma, il tempo ci darà delle spiegazioni. Intanto, il settimanale Diva e Donna ha immortalato Belen in giro per Milano con il suo inseparabile amico, Mattia Ferrari.

Belen Rodriguez cerca casa a Milano

Ha già una casa a Milano, ma secondo le indiscrezioni riportate da Diva e Donna, la showgirl avrebbe incontrato un agente immobiliare per farsi proporre qualche altra abitazione. Il motivo? Beh, non lo conosciamo. Quel che è certo è che Stefano non era mica con lei per cercare la nuova dimora. Anzi, sappiamo bene che in questo periodo non è nemmeno a Milano, ma lontano qualche migliaia di chilometri, nella sua Napoli. Sì, perché il ballerino sta conducendo la nuova edizione di Made in Sud che, stando a quanto se ne dice, sta riscuotendo un bel po’ di successo. Si dedica al lavoro, Stefano De Martino, e torna a Milano solo per vedere il piccolo Santiago. Per ora, continua a stare distante da quella che è la sua famiglia.

Perché si sono lasciati?

Belen ci ha soltanto detto che non se l’aspettava. Poi, si è parlato di una lite furibonda e di qualche incomprensione nata con la famiglia dell’argentina. Niente di ufficiale. Nessuna dichiarazione né dall’uno, né dall’altra. Si scarta anche l’ipotesi tradimento, al momento.