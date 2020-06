Can Yaman, avete mai visto la mamma dell’attore di Daydreamer? Le foto sui social.

Lui è uno degli attori più amati del momento. Dopo il grande successo dell’estate scorsa, nel ruolo di Ferit in Bitter Sweet, quest’anno fa sognare tutte nelle vesti del ribelle fotografo Can Divit in Daydreamer. Parliamo proprio di lui, Can Yaman, l’affascinate attore turco, protagonista di molte soap opera approdate anche in Italia. Dall’anno scorso, Can è una vera e propria star, e ogni giorno tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Lui, ormai, lo conosciamo benissimo, ma avete mai visto la mamma del giovane attore? Ebbene, si chiama Guldem Hanim ed è una delle sostenitrici più accanite di Can, che segue spesso sul set e nei vari eventi a cui l’attore partecipa. Curiosi di vedere le immagini di mamma e figlio insieme? Ve le mostriamo subito!

Can Yaman, avete mai visto la mamma dell’attore di Daydreamer? Le immagini sui social

Can Yaman è uno degli attori più apprezzati del momento. In Turchia, in Italia, in Spagna, il trentenne è diventato un vero e proprio idolo per il pubblico, che lo segue affettuosamente nelle soap opera di cui è protagonista. Se la scorsa estate abbiamo seguito Bitter Sweet, quest’anno stiamo vivendo la splendida storia di Can e Sanem, i due protagonisti di DayDreamer – Le ali del sogno. Le puntate trasmesse sono poche, per ora, ma la storia sta già appassionando il pubblico, che regala alla soap ascolti importanti per il pomeriggio di Canale 5. Merito della storia, ma, ammettiamolo, anche di Can Yaman, che ‘ipnotizza’ le fan. Ma avete mai visto la mamma dell’attore? Sui social, i due si mostrano spesso insieme! Ecco per voi una serie di scatto di Can in compagnia di Guldem Hanim, la sua adorata mamma:

Una mamma giovanissima! Le immagini sui social sono davvero bellissime e testimoniano il meraviglioso rapporto che lega Can alla sua mamma. E voi, cosa aspettate a seguire il bellissimo attore turco sui social? Non ve ne pentirete!