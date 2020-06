Alex Zanardi, chi sono Daniela e Niccolò, moglie e figlio del pilota paralimpico in gravissime condizioni dopo essere stato coinvolto in un incidente sulla sua handbike.

Il pilota di handbike Alex Zanardi sta lottando tra la vita e la morte da qualche ora, in seguito a un grave incidente avvenuto durante una tappa della staffetta di Obiettivo Tricolore, alla quale partecipavano anche altri piloti paralimpici in handbike, carrozzina olimpica e bici. Zanardi è finito nella corsia opposta dopo una manovra azzardata in curva, come raccontato a Radio Capital dal ct della Nazionale di Paraciclismo, Mario Valentini, ed è stato investito da un mezzo pesante. Trasportato in elicottero al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, Zanardi si trova ora in gravissime condizioni, come recita anche il bollettino ufficiale diffuso dall’ospedale, e i medici lo stanno sottoponendo a un delicato intervento di neurochirurgia dopo il pesante trauma cranico subito. Accanto a lui, come sempre, la sua famiglia, composta dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò. Proviamo a scoprire qualche notizia in più sui familiari del pilota, che non lo hanno mai abbandonato.

Alex Zanardi, chi sono la moglie Daniela e il figlio Niccolò: ecco tutto quello che c’è da sapere su di loro

Alex Zanardi è innamoratissimo di sua moglie Daniela, con la quale è sposato dal 1996. I due si sono conosciuti tempo prima e hanno cominciato a frequentarsi nel 1989, e da allora non si sono più lasciati, condividendo gioie e dolori lungo il loro percorso di vita. Insieme hanno vissuto la gioia per la nascita del figlio Niccolò, oggi ventiduenne, e insieme hanno affrontato il dolore del grave incidente che ha colpito Alex nel 2001, quando il pilota ha perso le gambe. Nel corso di un suo intervento di qualche tempo fa in Aula Magna a Bergamo, Zanardi ha raccontato che fu sua moglie, dopo quel terribile incidente, a dargli la notizia dell’amputazione delle gambe: “Io le ho solo chiesto ‘sono in pericolo di vita? No? Allora va bene, affronteremo tutto”, queste le parole da brividi del pilota, che in un’intervista al Corriere Della Sera ha raccontato che in quel momento stava malissimo, ma la felicità di essere ancora vivo dominava sul resto: “Non me ne fregava di aver perso le gambe“, ha detto. Lui e Daniela hanno affrontato insieme ogni ostacolo ed è stata proprio lei ad assisterlo dopo il grave incidente avvenuto qualche ora fa. Lei che ha lasciato anche i suoi incarichi manageriali nel mondo automobilistico per seguire il suo compagno in America e fargli da manager, come raccontato sempre da Zanardi al Corriere della Sera.

Dall’amore tra i due è nato poi Niccolò, che al tempo dell’amputazione delle gambe di suo padre aveva solo 3 anni. Fu il pilota, all’epoca, a spiegargli la situazione: “Percepiva le protesi come un qualcosa che mi rendeva speciale”, ha raccontato Zanardi, che è sempre stato un grande esempio per suo figlio, come testimonia un emozionante post che il giovane ha pubblicato qualche anno fa sul suo profilo Instagram, nel quale ha speso dolcissime parole per suo padre.

“Tutti dicono che mio padre è un esempio di vita in quanto uomo di sport. Io penso che lui sia un esempio di vita come padre”. Queste le parole da brividi che Niccolò ha dedicato al papà nel 2015.