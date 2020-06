Come igienizzare i giocattoli dei bambini? Che procedimenti e prodotti utilizzare?

Stiamo vivendo un periodo storico piuttosto particolare in cui siamo attentissimi all’igiene. Non ci siamo mai lavati le mani così spesso e soprattutto non abbiamo mai pulito così a fondo casa come in questi ultimi mesi. Non sappiamo con certezza quanto tempo il virus del Covid-19 resti sulle superfici e quindi cerchiamo di proteggere noi stessi e i nostri cari il più possibile. Come? Igienizzando e pulendo quanto più possibile ciò che ci circonda. Così anche per i giocattoli dei bambini che, come sappiamo, soprattutto da piccoli tendono a mettersi qualsiasi cosa in bocca. come igienizzarli al meglio per garantire loro sicurezza e tranquillità?

Le regole per far giocare i bambini in sicurezza

La prima cosa da fare per permettere ai bambini di giocare in tranquillità è quella di pulire il pavimento. Una volta che quello è perfettamente igienizzato il piccolo potrà stare seduto a terra e anche se gli cadono i giochi e poi li rimette in bocca le mamme possono stare tranquille.

Come igienizzare i giocattoli di plastica

Per pulire poi i giocattoli in sé per sé, quelli in plastica si possono igienizzare in lavastoviglie che, come sappiamo, pulisce a temperature elevate riducendo quasi al minimo il rischio di contagio. Se sono molto grandi invece e non riescono ad entrare nel cestello basterà lavarli con acqua calda e un detergente qualsiasi, per igienizzarli potete farlo in modo naturale magari con acqua calda e aceto. In ogni caso, lavando accuratamente con il sapone sappiamo che il rischio che i virus sopravvivano è molto scarso.

Come igienizzare i peluche

Per quanto riguarda i peluche invece sappiate che potete tranquillamente metterli a lavare in lavatrice e, per una sicurezza maggiore potrete aggiungere al normale detersivo anche un prodotto igienizzante. Così facendo saranno igienizzati completamente e i piccoli potranno anche dormire con i loro pupazzi preferiti senza rischi.

Le regole per l’igienizzazione dei giocattoli dei bambini sono quindi molto semplici. Basta comportarsi come si è sempre fatto, magari con qualche accortezza in più dato il particolare periodo storico che stiamo vivendo.