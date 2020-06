A tre settimane dalla sua frattura al piede, Mara Venier si mostra proprio così sul suo canale social ufficiale: le immagini su Instagram.

È una delle conduttrice più amate ed apprezzate in assoluto, Mara Venier. Seguitissima non soltanto dal punto di vista televisivo, ma anche dal punto di vista social, la ‘zia’ veneta decanta di un seguito Instagram davvero clamoroso. Con circa due milioni di followers , la moglie di Nicola Carraro non perde mai occasione di poter condividere ogni momento con loro. Soprattutto in questo ultimo periodo, ci teniamo a sottolinearlo. Quando, in seguito alla frattura al piede di ben tre settimane fa, la conduttrice di Domenica In è solita aggiornare i suoi sostenitori sulle sue attuali condizioni di salute. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Dopo aver tolto il tutore, Mara non ha potuto fare a meno di mostrare le condizioni del suo piede a tre settimane dall’accaduto. Un’immagine davvero inedita, quindi. Ma dalla quale, tra l’altro, si percepisce chiaramente il vero e proprio danno della frattura. Ecco di che cosa parliamo.

Mara Venier dopo la frattura al piede si mostra proprio così: l’immagine

Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Mara Venier non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con i suoi sostenitori. Ad essi, infatti, la conduttrice di Domenica In è solita raccontare tutto ciò che le capita. Non soltanto, quindi, li rende partecipi di imperdibili ed esilaranti video e foto ‘a tradimento’ di suo marito Nicola Carraro, ma anche su tutto ciò che le capita. È proprio per questo motivo che, quasi tre settimane fa, non ha potuto fare a meno di raccontare loro di quanto, pochissimi istanti prima di raggiungere gli studi televisivi di Domenica In, è stata protagonista di una rovinosa caduta che le ha procurato una frattura al piede. Ed, in particolare, all’osso cuboide. Ecco, ma adesso come sta? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, ha voluto mostrare la foto del suo piede dopo aver tolto il tutore. Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ecco. È proprio così che, pochissime ore fa, Mara Venier si è mostrata ai suoi tanto cari ed affezionati sostenitori social. Ancora a letto e con il piede poggiato su un rialzo, la conduttrice di Domenica In ha mostrato ‘l’effetto’ della sua caduta a distanza di tre settimane. Da come si può chiaramente vedere, i segni della frattura si notano chiaramente al lato del piede. Delle lividure belle marcate, si notano. Che, stando anche al commento di Luciana Littizzetto, persisteranno per ancora un po’ fino poi a cambiare colore.