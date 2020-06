Manuela Villa, vi ricordate a quale reality ha partecipato?

Manuela Villa è uno dei personaggi televisivi più influenti ed apprezzati dalla televisione italiana, ma vi ricordate a quale reality ha partecipato?

Manuela Villa, parliamoci chiaro, non ha bisogno di alcun tipo di presentazioni. Attrice, cantante ed importante personaggio televisivo, la figlia del grandissimo Claudio Villa decanta di un successo davvero incredibile. Con un curriculum alle spalle davvero da invidiare, la romana vanta nel suo lungo cammino televisivo diverse esperienze davvero memorabile. Non soltanto, in questi ultimi anni, è una delle presenze fisse di tutti i salotti di Barbara D’Urso, Manuela, diversi anni fa, ha preso parte anche ad un famosissimo e seguitissimo adventure reality. Il suo percorso all’interno di questo programma televisivo è stato davvero fantastico. Tanto è vero che, sul finire, è stata eletta dal pubblico italiano come la sua vincitrice. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Anzi, per dirla meglio, vi ricordate in quale reality ha preso parte? Scopriamolo insieme.

Vi ricordate a quale reality Manuela Villa ha preso parte?

Seppure, come dicevamo precedentemente, la sua carriera da attrice e da cantante sia davvero molto ricca e, soprattutto, pienissima di esperienze più che eccellenti, Manuela Villa decanta anche di un percorso televisivo davvero memorabile. Non soltanto, come senza alcun dubbio ricorderete, è una delle presenze fisse di tutti i salotti televisivi di Barbara D’Urso dati i suoi interventi sempre precisi, puntuali e, soprattutto, più che giusti, ma diversi anni fa ha preso anche ad un famosissimo reality. Ebbene si. Manuela Villa ha partecipato anche a questo. E, per essere precisi, ad un adventure reality. Avete indovinato? Sicuramente si! Correva l’anno 2008 quando la simpaticissima ed apprezzatissima cantante romana prendeva parte a L’Isola dei Famosi. In quegli anni, il reality era trasmesso su Rai Due. E alla sua conduzione vi era Simona Ventura. Tra l’altro, l’edizione di quell’anno fu davvero speciale, bisogna ammetterlo. Non soltanto per sulla spiaggia deserto approdarono diversi famosi più che speciali, tra i quali Cristiano Malgioglio, Lisa Fusco, Debora Caprioglio e tanti altri ancora, ma anche perché a trionfare fu proprio la Villa.

Vi eravate dimenticati di questo piccolo ‘particolare’?

Sapete cosa ha fatto qualche giorno fa?

Pochissimi giorni fa, Manuela Villa ha letteralmente sorpreso e spiazzato tutti i suoi sostenitori. In concomitanza con l’inizio degli esami di Maturità di quest’anno, anche la cantante romana ha annunciato ai suoi fans di essere in procinto di prenderla. Ebbene si. Seppure all’età di 56 anni, come raccontato dalla diretta interessata, la figlia del famosissimo ed illustre Claudio Villa ha deciso di conseguire il titolo finale degli studi di scuola superiore. In realtà, aveva già tentato di farlo diverso tempo fa, ma, data la sua insicurezza, aveva deciso di non presentarsi in aula. Adesso, però, qualcosa in lei è cambiato. Ed è pronta a fare questo grande passo.