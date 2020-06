Chiara Ferragni ha fotografato sua sorella Francesca proprio in quel momento, ma quel dettaglio non può assolutamente passare inosservato.

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Chiara Ferragni, come raccontato più volte in diverse nostri articoli, non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. Non soltanto, quindi, è solita condividere delle fotografie più che superlative, annunci lavorativi oppure imperdibile e divertenti siparietti con Fedez, ma anche tutto ciò che riguarda la sua famiglia. A partire, quindi, da quella costruita insieme al rapper italiano in seguito al loro matrimonio. Fino a quella di ‘origine’. È proprio per questo motivo che, un paio di giorni fa, la bellissima influencer non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori un momento davvero speciale sia per lei e per tutta la sua famiglia, ma anche per sua sorella Francesca. Seppure in modo diverso dal solito, la giovanissima Ferragni si è laureata. Lo abbiamo raccontato qualche giorno fa. E lo si deduce dalle diverse fotografie che la bellissima Chiara ha fatto a sua sorella. Ecco, ma anche voi avete fatto caso a quel ‘clamoroso’ dettaglio?

Chiara Ferragni fotografa sua sorella Francesca durante la laurea: il dettaglio non sfugge

Un momento davvero speciale, quindi, per Francesca Ferragni e tutta la sua famiglia quello della laurea. Con un risultato più che ottimo, la giovanissima sorella della famosa Chiara ha concluso definitivamente il suo percorso di studio. Ebbene si. Soltanto pochissimi giorni fa, la simpaticissima Ferragni, in diretto collegamento dalla sua abitazione, ha conseguito il titolo finale. Bellissima come sempre e, soprattutto, elegantissima, la moglie di Fedez ha voluto documentare momento per momento questo magico traguardo. Tutto bene fin qui, oseremmo dire. Se non fosse per il fatto che, in una fotografia caricata sui loro canali social ufficiale, gli occhi attenti dei loro più attivi sostenitori non hanno potuto fare a meno di notare qualcosa di clamoroso. Di che cosa parliamo? Procediamo con ordine.

Notate nulla di ‘strano’? Beh, alcuni sostenitori di Chiara Ferragni, decisamente si! Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ebbene si. Sono proprio le ciabatte che, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta un po’ più in alto, non sono passate assolutamente inosservato agli occhi attenti dei loro sostenitori. Tuttavia, sembrerebbe che questo ‘dettaglio’ abbia colpito davvero tantissimo. Da come vi abbiamo mostrato, infatti, sembrerebbe che questi utenti Instagram li abbiano definite un vero e proprio colpo di classe. In effetti, seppure la presenza delle ciabatte sotto a questa ‘mise’ più che elegante, la bellissima Francesca è davvero splendida, no?