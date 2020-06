Antonia Klugmann, come la ritroviamo dopo Masterchef Italia? L’ex giudice del programma conduce la sua vita facendo ciò che ama. Ecco tutto sul suo presente!

Antonia Klugmann è una cuoca ed imprenditrice italiana, oltre ad essere stata un amato personaggio televisivo: nel 2017 ha sostituito Carlo Cracco come quarto giudice nella settima edizione di Masterchef Italia, accanto a Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. La sua permanenza nel famoso programma però è stata breve perchè a partire dalla stagione successiva è stata poi sostituita da Giorgio Locatelli. Antonia è conosciuta soprattutto per la sua capacità di cucinare seguendo le stagioni: la sua cucina è infatti caratterizzata dalla presenza di elementi vegetali. Ma dopo Masterchef, perchè non l’abbiamo più vista in tv? La donna dopo la sua esperienza nel programma ha fatto rientro a Vencò, in provincia di Gorizia, dove c’è il suo ristorante, L’Argine di Vencò. Lo ha aperto nel 2014 insieme al suo compagno Romano De Feo. In un’intervista a Vanity Fair ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua esperienza. Ecco come l’ha vissuta e cosa fa oggi.

Antonia Klugmann oggi: come la ritroviamo dopo Masterchef Italia

Che fine ha fatto Antonia Klugmann? L’ex giudice di Masterchef dopo la sua esperienza proprio nel programma culinario ha salutato la tv per tornare a fare ciò che le piace più di tutto: cucinare. In un’intervista a Vanity Fair ha rivelato che per lei quella è stata un’esperienza importante perchè si è connessa con una nuova realtà: “Per dodici anni sono stata una cuoca che non pensava mai all’apparenza e aveva difficoltà a rivolgersi alla gente. Ora è un’altra storia”. La cuoca lavora nel suo ristorante, L’Argine a Vencò, nato nel 2014 a Dolegna del Collio in provincia di Gorizia. “E’ un piccolo ristorante di campagna con il mondo come orizzonte. Territorio, stagionalità ed elementi vegetali sono i cardini della sua cucina. La bellezza del paesaggio circostante, l’orto e le vigne sono le principali fonti d’ispirazione. Lavorare in campagna significa avere un profondo rispetto per il territorio e le sue origini” si legge nella presentazione del ristorante sul sito web. Nel 2015 ha ottenuto una stella della Guida Michelin. Si è data anche alla scrittura: Antonia nello stesso anno in cui ha concluso la sua avventura all’interno di Masterchef (2018) ha pubblicato un libro ‘Di cuore e di coraggio, la mia storia, la mia cucina’ edito da Giunti.