Temptation Island 2020, cambia la data: quando inizia

Cambia la data d’inizio di Temptation Island 2020: ecco quando inizia la nuova stagione del reality show condotto da Filippo Bisciglia

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. Il reality show ha avuto un enorme successo sulle reti Mediaset, tanto che dal 18 settembre 2018 va in onda la versione VIP del programma, in un primo momento condotto da Simona Ventura, poi sostituita da Alessia Marcuzzi. Quest’anno, nonostante l’emergenza Coronavirus, che ha stravolto anche i palinsesti televisivi, il reality show andrà regolarmente in onda. L’edizione, però, sarà certamente rivoluzionata, a partire dal cast, che sarà formato sia da coppie famose che da coppie non famose. Non sappiamo, invece, quali precauzioni saranno adottate all’interno dei due villaggi. La nuova edizione del reality show, la settima condotta da Filippo Bisciglia, sta per iniziare, ma riguardo la data d’inizio c’è ancora grande confusione.

Temptation Island 2020, incertezza sulla data: quando inizia

La nuova edizione del reality show di Canale 5 sarebbe dovuta partire martedì 7 luglio. Tale data, però, non è stata ancora ufficializzata e regna la totale incertezza riguardo al giorno d’inizio della settima edizione del reality show. Come riporta il portale TVBlog, la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia potrebbe andare in onda giovedì 2 luglio e non martedì 7 luglio, come inizialmente annunciato. Il portale, però, si riserva dal dare un’ufficialità, dato che la data potrebbe subire ulteriori variazioni. Le registrazioni infatti, iniziate due giorni fa, pare siano già ad un buon punto ed è probabile che il programma possa iniziare ancor prima. Se la data del 2 luglio non dovesse essere confermata, il reality show potrebbe iniziare addirittura martedì 30 giugno. Da definire anche il giorno: al momento non è chiaro se il reality show vada in onda il martedì o il giovedì in prima serata. Nei prossimi giorni sicuramente ne sapremo di più.

Nel frattempo, la produzione ha annunciato le prime due coppie del programma. Si tratta di Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con il compagno Lorenzo Amoruso. I loro nomi erano già trapelati nei giorni scorsi, ma solo adesso sono stati ufficializzati dalla redazione. Il sito WittyTv ha pubblicato anche i loro video di presentazione e dalle prime parole dei protagonisti possiamo prevedere fuoco e fiamme. In particolare la coppia formata da Antonella Elia e dal compagno potrebbe regalare una buona dose di trash al programma. Ricordiamo che la Elia è stata protagonista anche dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove di certo non è passata inosservata.