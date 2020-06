Prima del grave incidente che l’ha visto coinvolto, Alex Zanardi aveva inviato un messaggio di speranza durante il lockdown: ecco le sue parole

Venerdì scorso, Alex Zanardi, pilota automobilistico pluripremiato e conduttore televisivo, è stato coinvolto in un incidente stradale con la sua handbike sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana, durante una tappa della staffetta in beneficenza “Obiettivo tricolore”. Il suo mezzo ha sbandato scontrandosi contro un camion. Subito dopo l’incidente, Zanardi era cosciente e dopo 20 minuti è stato trasportato in elisoccorso al policlinico le Scotte di Siena. Qui è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e maxillofacciale che è durato circa tre ore. Le sue condizioni di salute restano molto gravi. Il pilota è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata. Tutta l’Italia si è stretta alla sua famiglia ed ha chiesto ad Alex di tenere duro. Zanardi, nel 2001, è stato coinvolto in un incidente durante una gara del campionato Champ Car. L’incidente gli è costato l’amputazione di entrambi gli arti inferiori. Alex però non si è fermato ed ha proseguito la sua carriera come pilota e successivamente come paraciclista. Un uomo forte con un grande spirito di abnegazione. Siamo sicuri che anche in questa battaglia ce la metterà tutta per vincere.

Alex Zanardi, il messaggio di speranza durante il lockdown

Durante il periodo di lockdown, causato dall’ondata di Covid-19 e durato oltre quaranta giorni, molti personaggi famosi avevano speso belle parole per dare forza agli italiani durante un periodo così brutto. Tra questi ovviamente non poteva mancare Zanardi, lui che di periodi brutti ne ha vissuti anche abbastanza. Il suo messaggio, a distanza di qualche settimana, è stato riproposto dalla giornalista e conduttrice televisiva Diletta Leotta tra le stories di Instagram. Queste le parole del pilota: “Ho avuto molti momenti belli nella mia carriera, ma sono state molte di più le difficoltà, alcune delle quali veramente grandi. Queste però definiscono la gioia che riesci ad assaporare dopo una ripartenza, dopo essere riuscito a superare qualcosa che ti aveva fatto tremare le gambe. Se tutto questo che sto raccontando può essere visto da qualcuno come la metafora di quello che stiamo vivendo, ne sono molto orgoglioso“. La Leotta ha poi aggiunto un commento ai due video pubblicati tra le stories: “Il messaggio di speranza che ci avevi dato ai tempi del lockdown… Non mollare Alex“.

Noi come tutti ci uniamo al coro e chiediamo ad Alex di non mollare proprio adesso all’ultima curva. Chiediamo ad Alex di accelerare ed uscire dal tunnel per rivedere la luce.