Carlo Conti ha svelato un retroscena sul suo addio a L’Eredità: c’entra Fabrizio Frizzi, ecco le commoventi parole del conduttore toscano.

Carlo Conti è uno dei conduttori di punta della tv italiana, in particolare della Rai, dove ha condotto tantissimi programmi di grande successo, compreso il Festival di Sanremo. La sua simpatia e il savoir faire tipicamente toscano hanno da sempre conquistato il pubblico e Conti rimane uno dei conduttori più importanti e seguiti della tv. In questo periodo è tornato nel piccolo schermo con un nuovo programma, Top Dieci, dopo un lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, che ha provocato l’improvvisa sospensione di molte trasmissioni Rai e Mediaset. Nel corso di un intervento a Tv Talk, Conti ha parlato del suo ritorno in tv e ha ripercorso alcuni momenti della sua lunga carriera. Non è mancato anche un riferimento al suo addio a L’Eredità, programma di cui è stato il volto per molti anni. Carlo ha svelato un commovente retroscena sul motivo per cui ha deciso di lasciare il quiz show: c’entre la scomparsa di Fabrizio Frizzi, ecco cos’è successo.

Carlo Conti ha raccontato in un’intervista a Tv Talk alcuni retroscena che riguardano la sua carriera e alcune scelte del suo passato lavorativo. Tra queste, c’è quella di aver abbandonato la conduzione de L’Eredità, programma che ha condotto per circa 10 anni, alternandosi anche con Fabrizio Frizzi. I due erano colleghi ma anche molto amici e Carlo ha raccontato di aver deciso di lasciare L’Eredità proprio in seguito alla scomparsa di Frizzi, avvenuta il 26 marzo 2018. “Quello che è successo a Fabrizio mi ha fatto scegliere di rallentare, di rinunciare a ‘cenare’ tutte le sere con gli italiani”, ha svelto Conti, che fu il primo a prendere il posto di Frizzi dopo la sua morte. Il conduttore ha spiegato, dunque, che il dolore per la morte dell’amico e collega lo ha spinto a voler trascorrere più tempo con la sua famiglia, portandolo a rallentare nel lavoro.

Le parole del conduttore sono forti e commoventi e sottolineano il grande affetto che provava per l’amico Fabrizio Frizzi, la cui scomparsa lo ha segnato al punto tale da portarlo a prendere questa importante decisione in ambito professionale e personale.