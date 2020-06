Elena D’Amario e Alessio La Padula, nuovi indizi sulla loro possibile love story: il commento del ballerino che fa sognare tutti fan

Elena D’Amario è certamente una delle ballerine Italiane più amate e apprezzate nel mondo. Ha debuttato in televisione nel lontano 2008 con il ballo delle debuttanti condotto da Rita Dalla Chiesa e l’anno successivo è entrata a far parte della scuola più ambita d’Italia, quella di Maria De Filippi. Qui la D’Amario si distins per la sua enorme bravura, tanto da essere scelta dalla Parsons Dance Company per entrare a far parte della compagnia. Qui vi resta per 10 anni, alternando anche il lavoro di ballerina professionista proprio nel programma che le ha dato fortuna. Bellissima, sensuale e con un fisico scolpito, oltre ad essere una grandissima professionista, Elena è anche una ragazza solare e simpaticissima. E’ facile vedere suoi video su Instagram insieme agli amici mentre si cimenta in sketch divertenti o imitazioni a crepapelle. Ed è proprio tra gli amici e nella scuola di Amici di Maria De Filippi che la ballerina pare aver incontrato qualcuno di speciale.

Elena D’Amario e Alessio La Padula insieme: spuntano nuovi indizi

Nel 2009 durante la sua permanenza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, la D’Amario conobbe Enrico Nigiotti con cui ebbe una bellissima storia d’amore e con cui tutt’ora ha un bel rapporto. Dopo la fine della loro storia la ragazza ha avuto altre relazioni, ma nessuna duratura. Adesso che è tornata nel talent di Amici nelle vesti di professionista, viene a contatto con tantissimi altri colleghi, con cui poter condividere la passione per la danza. Nel corso del tempo spesso le erano stati affibbiati spesso diversi flirt proprio con gli altri professionisti del talent, senza mai però trovare risconto in fatti o indizi. E’ da qualche tempo però che pare proprio che nella vita della ballerina sia arrivato qualcuno di speciale. Alcuni utenti del web hanno infatti dichiarato, con tanto di foto allegate, di aver visto la D’Amario in compagnia di Alessio La Padula a Napoli in occasione del suo compleanno. I due sarebbero stati visti abbracciati e in atteggiamenti molto dolci e complici.

Per ora i due non hanno né smentito né confermato il pettegolezzo, però è spuntato un nuovo indizio che sta facendo sognare i fan della papabile coppia. Sotto una delle foto della D’Amario è spuntato un dolcissimo commento del ballerino che letteralmente facendo impazzire tutti. Il ragazzo le avrebbe detto in dialetto napoletano “Quant’ si bell”.