Baby K, splendido annuncio social con un’ospite d’eccezione: fan in visibilio per la grande notizia che la cantante ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram, ecco di cosa si tratta.

Baby K è senza alcun dubbio una delle cantanti e rapper più apprezzate della scena musicale italiana. Sono anni ormai che d’estate le sue canzoni diventano veri e propri tormentoni, com’è successo ad esempio col pezzo ‘Roma-Bangkok’, realizzato insieme a Giusy Ferreri, con il quale ha ottenuto il record di essere l’unica artista italiana ad aver ricevuto dalla FIMI il disco di diamante per le oltre 500mila copie vendute. Ma questo non è l’unico brano ad aver avuto un enorme successo. I pezzi di Baby K fanno sempre ballare milioni di persone e siamo certi che anche nei prossimi mesi ci sarà da muoversi e cantare grazie a lei. Molto attiva e presente anche sui social, Baby K ha oltre 670mila followers sul suo profilo Instagram, e li delizia spesso e volentieri con foto del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Poco fa, ad esempio, ha utilizzato i social per fare uno splendido annuncio, che riguarda anche un’ospite d’eccezione: ecco di cosa si tratta, fan in visibilio per la grande notizia!

Baby K, splendido annuncio sui social: fan in visibilio per la splendida notizia che la cantante ha pubblicato su Instagram

Baby K è sempre molto presente e attiva sui social e spesso e volentieri condivide con i suoi followers momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana, mettendo talvolta anche in risalto la sua bellezza e il suo corpo da urlo. Poco fa la cantante ha fatto uno splendido annuncio sul suo profilo Instagram. La notizia ha fatto impazzire di gioia i suoi fan. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Vi accontentiamo subito! Baby K ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, ‘Non mi basta più’, che da giovedì 25 giugno sarà disponibile su tutti gli store digitali. Già questa è senza dubbio una grande notizia, ma non è l’unica! La particolarità, infatti, è il suo brano prevede un’ospite d’eccezione. Stiamo parlando dell’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni. Le due hanno già annunciato qualche ora fa di essere entrambe testimonial di una nuova importante campagna pubblicitaria, ma ora hanno fatto sapere di aver collaborato anche al nuovo singolo di Baby K.

Inutile dire che la notizia ha fatto impazzire i fan della cantante, che ora sono in fermento, in attesa di ascoltare questo nuovo incredibile brano!