Alex Zanardi, il figlio Niccolò ha voluto scrivere un commovente messaggio su Instagram per il campione paraolimpico: le parole da brividi.

Da quando Alex Zanardi è stato coinvolto in un grave incidente stradale, sono davvero tantissime le persone che si sono volute stringere attorno al campione paraolimpico. Era venerdì pomeriggio scorso quando il buon Zanardi, durante una tappa della gara a staffetta “Obbiettivo 3”, è stato il protagonista di un gravissimo sinistro con un mezzo pesante. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi. Che, in elicottero, hanno trasportato il campione all’ospedale più vicino. Ecco, da quel momento, è passata circa una settimana e, seppure le sue condizioni continuano ad essere gravi, ma stabili, la preoccupazione per lui continua ad essere sempre molto forte. Soprattutto per la sua famiglia. È proprio per questo motivo, pochissime ore fa, il figlio Niccolò ha voluto scrivere un commovente messaggio per il suo papà su Instagram. Ecco le parole da brividi del giovane ventiduenne.

Alex Zanardi, il messaggio del giovane Niccolò: le parole da brividi

Come dicevamo precedentemente quindi, sono davvero tantissime le persone che, appena appresa la notizia dell’incidente di Alex Zanardi, hanno voluto dedicare delle splendide parole per lui. Non soltanto, quindi, Mara Venier ad inizio puntata scorsa di Domenica In, ma anche, com’è giusto che sia, la sua famiglia. La moglie del campione paraolimpico, infatti, ha dichiarato di non avere affatto intenzione di lasciarlo da solo, ma anche suo figlio Niccolò ha voluto dedicargli, pochissime ore fa, delle parole davvero splendide. Sul suo canale social ufficiale, infatti, il giovane ventiduenne ha scritto un vero e proprio messaggio da brividi. Ecco di che cosa parliamo:

‘Io questo mando non la lascio. Dai papà. Anche oggi un piccolo passo avanti’, ha scritto Niccolò a corredo di questa emozionante immagine. Che, da come potete vedere chiaramente in alto, ritrae la sua mano ben stretta a quella del padre. Inutile dirvi che, in un batter baleno, il post in questione è stato letteralmente bombardato da parte dei sostenitori del campione.

La drastica decisione

Da quando è stato coinvolto in un grave incidente stradale, tutti noi siamo stati aggiornati sulla salute di Alex Zanardi tramite diversi bollettini medici diramati dall’ospedale di Siena. Ecco, pochissime ore fa, è giunta una drastica decisione: fin quando le condizioni del campione paraolimpico non subiranno delle variazioni significative, ‘si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sul suo stato di salute’. Ecco. È proprio questo che è stato annunciato questa mattina e che abbiamo raccontato anche in un nostro recentissimo articolo.