A pochi giorni dall’incidente di Alex Zanardi, anche Mara Venier ha voluto spendere delle splendide parole per lui a Domenica In: momento emozionante.

Da quando si è diffusa la notizia dell’incidente di Alex Zanardi, sono davvero tantissime le persone che hanno voluto rivolgergli un dolce pensiero. Non soltanto suoi sostenitori e fan, sia chiaro, ma anche numerosi personaggi dello spettacolo. È anche il caso di Mara Venier. Che, ad inizio puntata odierna di Domenica In, non ha potuto fare di spendere delle parole davvero emozionanti per il campione paraolimpico. Ancora prima di iniziare un penultimo appuntamento del suo programma davvero ricco di ospiti più che incredibili e, soprattutto, pieno di momenti sorprendenti ed emozionanti, la conduttrice televisiva non ha perso occasione di esprimere tutta la sua vicinanza e, soprattutto, tutto il suo affetto per il buon Zanardi. Ecco cosa è accaduto in diretta televisiva.

Domenica In, le splendide parole di Mara Venier per Alex Zanardi in diretta

Come raccontato in un nostro recente articolo, la puntata odierna di Domenica In è stata davvero imperdibile. Non soltanto per i numerosi ospiti che, per il penultimo appuntamento, si sono racconti a Mara Venier o alla clamorosa rivelazione di Stefano De Martino in diretta televisiva, ma anche per il momento più che emozionante che la conduttrice del programma ha fatto vivere a tutto il suo pubblico. Come dicevamo precedentemente, appena iniziato il collegamento con la puntata odierna, Mara non ha potuto fare a meno di rivolgere un caro pensiero al campione paraolimpico. ‘Io voglio cominciare questa puntata così. Un omaggio che noi vogliamo fare al grande Alex Zanardi che ha avuto un incidente terribile venerdì pomeriggio’, ha iniziato a dire la conduttrice televisiva di Domenica In. Ma non è affatto finita qui. Ecco tutti i dettagli.

‘Noi siamo con tutti con te, Alex. Tutta Italia, in questo momento, è fuori ai cancelli del Policlinico di Siena aspettando una bella notizia. Che, sono sicura, arriverà. Ti vogliamo tutti molto bene. Ed io Domenica In la voglio cominciare per te, con te così’,

Come sta adesso Alex?

Appena arrivato nell’ospedale più vicino nella città di Siena, Alex Zanardi è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e, subito dopo, trasportato nel reparto di terapia intensiva. Ecco, ma adesso come sta? Il bollettino delle ore 18 di sabato 20 Giugno diceva che le sue condizioni di salute erano gravi, ma stabili e che, purtroppo, si temevano problemi alla vista e difficoltà respiratorie. Ecco, a distanza di più di ventiquattro ore, nulla è cambiato. Come detto in diretta televisiva a Live-Non è la D’Urso, le sue condizioni, seppur gravi, continuano ad essere stabili.