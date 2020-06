A poche ore dalla notizia, l’arresto di Emilio Fede è stato convalidato dal Gip: il conduttore continuerà la detenzione in casa a Milano.

La notizia è stata data più di ventiquattro ore fa: Emilio Fede è stato arrestato per aver evaso gli arresti domiciliari. In occasione del suo ottantanovesimo compleanno, il famoso conduttore televisivo era sul lungomare di Napoli in compagnia della sua compagna Diana De Feo quando, accostato da alcuni carabinieri in borghese all’interno di un noto ristorante del capoluogo campano, è stato invitato a tornare in albergo con l’accusa di aver evaso gli arresti domiciliari ai quali, alcuni mesi fa, è stato condannato per il caso di Ruby. Ecco. A distanza di pochissime ore dall’evento, il buon Fede è ritornato libero. In particolare, sembrerebbe che il Gip di Napoli Fabio Provvisier abbia convalidato l’arresto al famoso conduttore televisivo, ma senza emettere alcun tipo di misura cautelare per ‘incompetenza territoriale’. È proprio per questo motivo, quindi, che il giudice ha deciso di inviare tutti gli atti al Tribunale di Milano per eventuali e futuri decisioni in merito.

Convalidato l’arresto ad Emilio Fede: continuerà la detenzione in casa a Milano

Come dicevamo precedentemente quindi, Emilio Fede è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver evaso gli arresti domiciliari, la pena che sta scontando per il caso Ruby Bis. Avvicinato da alcuni carabinieri in borghese, il conduttore televisivo, che era in compagnia della sua compagna in un noto ristorante del lungomare campano, è stato allontanato dalla struttura ed invitato a recarsi immediatamente in albergo. A distanza di poche ore dall’accaduto, il Gip di Napoli ha ritenuto necessari convalidare l’arresto, ma non emettendo alcun tipo di misura cautelare, dal momento che non ha competenze territoriali. Pertanto, gli atti sono stati inviati al Tribunale di Milano. Non è affatto finita qui, però.

Stando a quanto si apprende dall’Ansa, sembrerebbe che Emilio Fede debba fare ritorno a Milano, quindi, presso la sua abitazione. E che proprio qui continuerà a scontare gli arresti domiciliari ai quali è stato condannato in precedenza per il caso Ruby Bis.

Le parole di Emilio Fede a poche ore dall’arresto

Com’è giusto che sia, a poche dall’arresto, Emilio Fede non ha potuto fare a meno di esprimere le sue prime considerazione. All’Ansa, infatti, il conduttore televisivo ha descritto per filo e per segno il momento del suo arresto. Definendolo, tra l’altro, come un momento davvero ‘terrorizzante’. ‘Mi sono venuti ad arrestare per evasione perché non ho atteso le disposizioni per i servizi sociali’, ha iniziato a raccontate il conduttore televisivo. Continuando a dire di essere stato raggiunto da ‘un capitano dei carabinieri, peraltro gentilissimo, con tre militari, come fossi il peggiore dei delinquenti’.