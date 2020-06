In una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, Belen Rodriguez si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione dopo anni.

Sono diverse settimane che, lo sappiamo, Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione di tutti. A distanza di più di un anno dal ritorno di fiamma con Stefano De Martino, l’amata coppia si è nuovamente detta ‘addio’. Non sappiamo quali siano stati esattamente i motivi che, purtroppo, hanno portato l’argentina e il napoletano a separarsi per la seconda volta. In questo ultimo periodo, infatti, si è parlato tante volte di gelosia, di presunti tradimenti ed, addirittura, di problematiche inerenti a pregresse ingerenze. Eppure, stando a quanto trapelato dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che nulla di tutto questo possa essere rintracciato come valida motivazione al loro ‘addio’. Piuttosto, sembrerebbe che, a distanza di un anno, siano nuovamente spuntate le loro incompatibilità caratteriali. Insomma, un gran colpo basso, c’è da ammetterlo. Che, com’è giusto che sia, ha fortemente turbato e scosso l’argentina. Lo ha rivelato un po’ di settimane fa sul suo canale social ufficiale. E lo ha ribadito nel corso della sua recentissima intervista al settimanale di Alfonso Signorini. Ecco. È proprio in quest’occasione che Belen, oltre a parlare della sfera sentimentale, non ha potuto fare a meno di ripercorrere un momento particolare della sua vita. Lasciandosi andare, dopo anni, ad un’inaspettata confessione.

Belen Rodriguez, l’inaspettata confessione dopo anni: ‘Mi sono imbarazzata’, a cosa si riferisce

Nel corso della sua recentissima intervista per il settimanale ‘Chi’, quindi, Belen Rodriguez non soltanto ha affrontato il discorso legato alla sfera sentimentale ed amorosa, ma non ha potuto fare a meno di ricordare un ‘particolare’ episodio rintracciabile agli esordi della sua carriera. Correva l’anno 2008 e, senza alcun dubbio, ricorderete che in quell’anno la giovane modella argentina ha preso parte a L’Isola dei Famosi di quell’anno. In compagnia di Rossano Rubicondi, Vladimir Luxuria e tantissimi altri personaggi tv davvero splendidi, la showgirl ha saputo regalare un’edizione dell’adventure reality davvero memorabile. Come altrettanto memorabile, tra l’altro, è stata la lite con Luxuria. È proprio in quest’occasione che tra le due donne sono volate parole davvero pesantissime. Soprattutto da parte della ventiquattrenne Rodriguez. Che, durante la discussione, si lasciò andare ad un gesto davvero ‘particolare’. Ecco, a distanza di anni da quel momento, Belen si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione proprio su quella vicenda.

Sono passati circa 12 anni dal suo debutto a L’Isola dei Famosi e da quella memorabile litigata con Vladimir Luxuaria. Eppure, soltanto adesso, a distanza di anni, Belen Rodriguez ha fatto un’inaspettata confessione. In una sua recente intervista al settimanale ‘Chi’, l’argentina ha confessato di aver rivisto quella scena di essersi letteralmente imbarazzata. ‘L’altro giorno ho rivisto una mia discussione molto accesa con Luxuria all’Isola dei famosi e mi sono imbarazzata rivedendo i gesti e i modi’, avrebbe rivelato. Sottolineando di quanto adesso, con la maturità, è certa di far valere gli stessi concetti, ma in modo diverso.