Belen Rodriguez sui social: quel gesto non passa inosservato

Belen Rodriguez su Instagram: quel gesto non passa inosservato, cosa è apparso sui social dell’argentina.

Con 9,5 milioni di followers, Belen Rodriguez è una delle showgirl più seguite del momento. La splendida argentina è una vera e propria star su Instagram, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, agli attimi di vita quotidiana: il profilo personale di Belen è ricco di contenuti interessanti. E, nell’ultimo periodo, anche di riflessioni che non passano inosservate. Come quella sull’amore, che la Rodriguez ha condiviso con i fan qualche giorno fa, emozionando tutti. E, qualche ora fa, nelle stories della showgirl è apparsa una nuova riflessione di Belen, stavolta più breve, ma ricca di significato. Un gesto che non è sfuggito, ecco le sue parole.

Belen Rodriguez, il gesto social non sfugge: il messaggio nelle stories di Instagram

Non è un periodo facile, questo, per Belen Rodriguez. È stata la stessa showgirl ad ammetterlo, in un video su Instagram pubblicato circa un mese fa. Un video in cui ha confermato il momento delicato che sta vivendo e, implicitamente, la nuova crisi coniugale con il marito Stefano De Martino. Un fulmine a ciel sereno, anche per i fan della coppia, super felici del ritorno di fiamma, avvenuto agli inizi del 2019. Ma, nonostante tutto, Belen non molla, e continua a tenersi in contatto con i suoi milioni di fan. Quasi 10 su Instagram, dove la meravigliosa argentina ama condividere i momenti più salienti delle sue giornate. E, negli ultimi tempi, anche molte riflessioni. L’ultima è apparsa qualche ora fa nelle sue stories: un pensiero che Belen ha scritto in bianco, firmando con una B. Un gesto che non è passato inosservato. Date un’occhiata:

“Chi non ha capito ancora chi è e non è pronto a difendere ciò che è, non potrà mai essere libero”, scrive la Rodriguez. Parole dense di significato, quelle di Belen. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!