Giulia De Lellis debutta come conduttrice: l’influencer sarà alla guida del programma online, ecco di che si tratta!

Una nuova web TV sta diventando super popolare: si tratta di Zweb TV ed è un mix di televisione e web dedicato alle nuove generazioni. Un canale dedicato ad influencer e personaggi famosi del momento: si tratta di una web tv dedicata alla Generazione Z ed ai Millennial che incrocia il linguaggio degli Youtuber, creator, influencer ed i ‘geni’ della nuova comunicazione. Diletta Leotta fa da madrina per il canale e mette insieme 16 personaggi famosi sul web: sapete che tra questi c’è anche la famosissima Giulia De Lellis? Proprio così! Condurrà un programma tutto suo: ecco di cosa si tratta.

Giulia De Lellis debutta come conduttrice: in quale programma la vedremo

Dal 1 giugno è partita la nuova web tv, ZWeb TV: si tratta della nuova televisione online che mette insieme tutti gli influencer del momento. Un’autentica rivoluzione per imparare il mondo della Generazione Z e dei Millennials. Protagonisti famosi (influencer e youtuber) diventano conduttori o showgirl e offrono intrattenimento e tante curiosità! Giulia De Lellis, Giulia Valentina e Francesca Ferragni puntano ad intercettare i giovanissimi Instagram-addicted: sapete cosa farà la famosa ex protagonista di Uomini e Donne? La romana si occuperà di beaty & make up. Condurrà un programma inedito dedicato al trucco ed alla routine quotidiana per avere una pelle sempre perfetta. Su Instagram intrattiene sempre i suoi follower con questi argomenti: offre ai suoi fan i prodotto che usa lei, i migliori per avere sempre una cute perfetta.

Francesca Ferragni invece condurrà un programma dedicato al fitness mentre la Gregoraci propone un format dedicato alla vita a Montecarlo. Camilla Boniardi (Camihawke) racconta la cucina. Tantissimi altri personaggi noti del web prendono parte al nuovo progetto!