Francesco Monte si racconta in un libro: l’indiscrezione a sorpresa de Il Giornalettismo lascia senza parole i fan, svelerà tutti i segreti della sua vita!

Un altro personaggio famoso dei reality sarà tra gli scaffali delle librerie: la notizia riguarda un ex tronista di Uomini e Donne, diventato famoso per le sue love story. Parliamo di Francesco Monte, il pugliese dal bell’aspetto che ha deciso di scrivere un libro! Il portale Giornalettismo scrive che l’ex gieffino ha depositato la firma per il suo primo libro dove ripercorrerà la sua vita. Racconterà del suo privato, dei suoi grandi amori che sono stati spesso al centro del gossip: in particolare, tutti ricordano la love story tra Monte e la Rodriguez. Quello che accadde nella casa del Grande Fratello VIP, mentre Cecilia era concorrente, ha fatto molto chiacchierare! Francesco ha così deciso di mettere nero su bianco e raccontare ai suoi fan il suo vissuto.

Francesco Monte, annuncio a sorpresa: racconterà la sua storia in un libro

Francesco Monte è nato a Taranto il 20 maggio del ’90: la sua giovinezza è stata segnata dalla scomparsa della mamma Emma. Il pugliese rivelò di aver superato il dolore profondo grazie a Maria de Filippi ed alla partecipazione di Uomini e Donne. Nel 2011 corteggiava Teresanna Pugliese: lei, al momento della scelta, decise di uscire con Antonio Passerelli. La redazione del dating show gli diede la possibilità di sedersi sul trono: fu lì che la napoletana scese le scale dello studio nuovamente per riprendersi Francesco. Uscirono insieme i due e vissero una splendida storia d’amore: dopo otto mesi lui conobbe Cecilia. Il fidanzamento tra Monte e la Rodriguez è durato 4 anni, fino a quando lei ha conosciuto Ignazio Moser nella casa del GF VIP. Un fulmine a ciel sereno distrusse Francesco, il quale però nel reality L’Isola dei Famosi decise poi di consolarsi con Paola di Benedetto, con cui è stato legato sentimentalmente per pochi mesi. Dopo lei, nella casa del Grande Fratello VIP ha conosciuto Giulia Salemi: tra loro è nata una storia durata quasi un anno. Si sono lasciati nel giugno del 2019. Sono tanti i segreti da scoprire nel libro di Francesco sulle sue storie e sui suoi sentimenti!

Oggi è felicemente fidanzato con Isabella De Candia.