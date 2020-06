Maddalena Corvaglia prende il sole in costume: pioggia di like per il fisico statuario dell’ex velina, ecco lo scatto da urlo pubblicato sul suo profilo Instagram.

Maddalena Corvaglia è una delle ex veline più famose di Striscia la Notizia. La coppia formata da lei ed Elisabetta Canalis è stata una delle più amate della storia del tg satirico di Canale 5. Le donne hanno ballato sul bancone di Striscia dal 1999 al 2002, e sono poi tornate nel 2005 come conduttrici per una settimana. Proprio negli studi del programma di Antonio Ricci, Maddalena ha conosciuto Enzo Iacchetti, con cui ha avuto una storia d’amore durata 5 anni. La Corvaglia e la Canalis sono state grandi amiche per tanto tempo, facendosi anche da testimoni di matrimonio a vicenda, ma da qualche tempo il loro rapporto si è raffreddato e nessuna delle due ha fatto mai chiarezza sull’argomento, anche se dalle loro parole non sembrano esserci spiragli per una riappacificazione. Oggi Maddalena è ancora una showgirl e conduttrice molto amata dal pubblico ed è sempre presente e attiva anche sul suo profilo Instagram. Pochi giorni fa ha pubblicato uno scatto davvero da urlo in cui prende il sole in costume e ha ottenuto una vera e pioggia di like: scopriamolo insieme!

Maddalena Corvaglia prende il sole: prova costume superata alla grande, ecco lo scatto da urlo pubblicato su Instagram

Maddalena Corvaglia è una conduttrice e showgirl di successo, ma è anche una bellissima donna e sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. Molto presente e attiva sui social, l’ex velina condivide molti momenti del suo quotidiano su Instagram, pubblicando scatti del suo lavoro e della sua vita in casa con la piccola Jamie, nata dal matrimonio con Stef Burns, finito nel 2017. Maddalena pubblica talvolta anche scatti che mettono in evidenza tutta la sua bellezza, proprio come ha fatto quache giorno fa, quando ha postato una foto davvero da urlo, in cui prende il sole in costume. L’ex velina è appoggiata su un tronco d’albero in spiaggia, vicino al bellissimo mare del Salento e indossa un costume rosso molto scollato e sgambato, che mostra il suo corpo statuario.

Prova costume superata alla grande per l’ex velina, che è davvero bellissima e ha ottenuto una vera e propria pioggia di like e commenti per il fisico statuario che esibisce in questo splendido scatto.