‘Made In Sud’, il comico Peppe Iodice nomina Belen in diretta: la reazione di Stefano De Martino spiazza tutti, ecco cos’è successo durante la puntata dello show in onda su Rai Due.

La serata di ieri, 25 giugno 2020, è stata caratterizzata dal secondo appuntamento con ‘Made In Sud’, lo show comico di Rai Due condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la collaborazione speciale di Biagio Izzo. Un grande successo, premiato anche dagli ottimi ascolti registrati in queste prime due puntate, che hanno divertito e intrattenuto il pubblico. Tanti i comici importanti che si susseguono sul palco del centro di produzione Rai di Napoli, facendo divertire la gente a casa con i loro imperdibili interventi, da Paolo Caiazzo a Lello Arena, passando anche per ospiti speciali come Sal Da Vinci ed Enzo Avitabile. Protagonista della puntata di ieri, come sempre, anche Peppe Iodice, che è intervenuto più volte nel corso della diretta con le sue battute. Il comico ha stuzzicato, come fa ogni settimana, i due conduttori, in particolare Stefano De Martino, al quale non ha risparmiato una domanda diretta sulla sua situazione con Belen Rodriguez: la reazione del ballerino ha stupito tutti, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Made In Sud, il comico Peppe Iodice chiede a Stefano di Belen: la reazione del conduttore spiazza, ecco il siparietto in diretta

Nel corso della puntata di ieri di Made In Sud c’è stato un imperdibile siparietto tra il conduttore Stefano De Martino e uno dei comici di punta dello show di Rai Due, Peppe Iodice. Irriverente come sempre, Iodice è intervenuto in collegamento dall’esterno degli studi Rai, prendendo in giro Stefano e Fatima Trotta con la sua solita imperdibile verve. Poi si è rivolto all’ex ballerino di Amici, facendogli una chiara domanda: “Non è che voglio entrare nell’intimo o nella privacy, ma novità? A casa tutti bene?”, ha chiesto il comico. Stefano inizialmente si è mantenuto sul vago, dicendo che va tutto bene e che i contagi sono anche diminuti, ma Iodice ha incalzato: “Ti porto i saluti di una persona, Immacolata Rodriguez”, ha aggiunto, chiaramente riferendosi a Belen. La reazione di Stefano ha spiazzato tutti: “Salutamela tanto, ricambio i saluti affettuosamente”, ha detto il conduttore, e alla domanda di Iodice su un eventuale astio nelle sue parole, ha risposto che non c’è assolutamente.

Stefano, dunque, è riuscito a superare l’imbarazzo del momento, dando comunque la sensazione che i rapporti tra lui e Belen siano distesi. In ogni caso non ci sono notizie certe sulla situazione tra i due, che continuano a mantenere massimo riserbo sull’argomento.