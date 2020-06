Justine Mattera è una delle showgirl più apprezzate ed amate dal pubblico italiano, ma sapete chi è suo marito? Ecco cosa occorre sapere su di lui.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Justine Mattera. Seppure nata, nel 1971, a New York, la showgirl molto presto si è trasferita in Italia. E da lì ha cavalcato l’onda del successo. Protagonista di numerosi programmi di successo, la giovanissima Mattera non si è affatto fermata a questo aspetto dello spettacolo, ma è andata molto oltre. Cantante, attrice teatrale e cinematografica, la bellissima Justine può essere definita, senza alcun dubbio, un’artista a tutto tondo. Ecco, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sappiamo che, oltre al breve matrimonio con Paolo Limiti dal 2000 al 2002, attualmente la new yorkese è felicemente sposata. E soprattutto mamma di due splendidi bambini. Ecco, ma a proposito di suo marito, cosa sappiamo su di lui? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, l’affascinante uomo ci tiene particolarmente alla sua privacy. Per questo motivo, quindi, le informazioni che siamo riusciti a carpire sono davvero minime. Ma diamoci ugualmente uno sguardo molto più da vicino.

Justine Mattera, chi è suo marito Fabrizio? Cosa occorre sapere

Seppure sia molto attiva sul suo canale social ufficiale, pubblicando, tra l’altro, degli scatti fotografici davvero strepitosi, della vita privata di Justine Mattera, purtroppo, sappiamo davvero ben poco. Come dicevamo precedentemente, sappiamo che, dal 2000 al 2002, la showgirl new yorkese è stata la moglie di Paolo Limiti, amatissimo ed apprezzatissimo conduttore televisivo scomparso nel 2017. Che, resosi conto dell’impressionante somiglianza di Justine con Marilyn Monroe, non soltanto l’ha voluto come valletta nella sua trasmissione televisiva sulla Rai, ma si è anche perdutamente innamorato di lei nonostante la differenza d’età. Tuttavia, dopo la fine del loro matrimonio, la bella Justine ha ritrovato nuovamente la felicità. Conosciuto il suo attuale marito nel 2002, la coppia è convolato a nozze soltanto nel 2009. Ed è diventata genitori di due splendidi bambini nel 2008 e 2009. Ecco, ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

L’attuale marito di Justine Mattera si chiama Fabrizio Cassata. Purtroppo, come dicevamo precedentemente, sappiamo poco e nulla dell’attuale marito della showgirl new yorkese. Le uniche cosa che sappiamo, infatti, riguardano le sue origini e, soprattutto, il suo lavoro. Sembrerebbe che il buon Fabrizio abbia origine siciliana, anche se, a quanto pare, adesso vive a Milano con la sua famiglia, e che sia un imprenditore.

Justine ospite a Ciao Darwin

Per la puntata di questa sera, sabato 27 Giugno, di Ciao Darwin, Justine Matter sarà la capitana ‘Stranieri’. Dall’altra parte, invece, ci saranno gli ‘Italiani’, capitanati da Claudia Ruggeri.