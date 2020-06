A poche settimane dal suo inizio, Made in Sud cambia nuovamente giorno di programmazione: l’annuncio è stato dato su Instagram.

Era l’evento dell’anno molto atteso, Made in Sud. Ad un anno di distanza dalla prima edizione di Stefano De Martino, il programma basato sulla ‘comicità terrona’ è entrato nuovamente nelle case di tutti gli italiani. E, nonostante tutti gli accorgimenti a causa dell’emergenza Coronavirus, sta riscontrando un successo davvero assoluto. Lo testimoniano, come raccontato in alcuni nostri recentissimi articoli, il record di ascolti che, in queste prime due puntate, lo show di Rai Due ha riscontrato. Purtroppo, però, le sorprese non sono affatto finite qui. Perché, per la seconda volta consecutiva, Made in Sud cambia giorno di programmazione. L’annuncio è stato dato sul profilo social ufficiale del programma qualche ora fa. Ed ha lasciato tutti i suoi telespettatori senza parole. Ecco, ma quando andrà in onda la terza puntata? Scopriamolo insieme.

Made in Sud cambia giorno di programmazione: quando vedremo la terza puntata

Clamorosa novità in arrivo per tutti i telespettatori di Made in Sud: la terza puntata del programma basato sulla ‘comicità terrona’ di Rai Due non andrà in onda giovedì prossimo, bensì ha cambiato nuovamente giorno di programmazione. Già se n’è verificato uno nel precedente appuntamento, è vero. La prima puntata, infatti, ci ha fatto compagnia il 16 Giugno e, quindi, martedì scorso. A differenza, invece, della seconda puntata. Che, come ben sapete, è stata trasmessa soltanto due giorni fa. Ecco, ma cosa sappiamo della terza puntata? Stando a quanto annunciato sul canale social ufficiale del programma, Made in Sud cambia nuovamente giorno di programmazione. Non andrà in onda, quindi, né martedì, come consueto, né giovedì, bensì un altro giorno.

Ebbene si. Con quest’ultimo scatto che ritrae Stefano De Martino, Fatima Trotta e Biagio Izzo durante le prove di Made in Sud, è stato dato l’annuncio del nuovo cambio di programmazione. La terza puntata dello show, da come si può chiaramente leggere, non andrà in onda giovedì 2 Luglio, bensì lunedì 29 Giugno. Non sappiamo, ci teniamo a sottolinearlo, se questa sia una decisione definitiva o se, magari, il giorno di programmazione cambierà ancora. Fatto sta che iniziare la settimana con Made in Sud è qualcosa davvero di speciale, vero?

Il momento ‘imbarazzante’ per Stefano

Nel corso della seconda puntata di Made in Sud, Stefano De Martino è stato il protagonista di un momento davvero ‘imbarazzante’. Durante lo sketch con Peppe Iodice, il comico napoletano ha chiamato in causa la famiglia Rodriguez. Sapete come ha reagito l’ex ballerino di Amici?