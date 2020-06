Antonio Zequila dimentica Marina: chi è la nuova fidanzata del conte

Antonio Zequila non è più fidanzato con Marina Fadda: il neo conte ha dimenticato la ex compagna e adesso ha una nuova fiamma, ecco chi è

Antonio Zequila è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Er Mutanda, com’è stato soprannominato durante la sua carriera, è arrivato ad un passo dalla finale, fermandosi solo qualche giorno prima della fine del reality show. Nella casa è stato protagonista di siparietti molto divertenti con le sue vecchie fiamme. Zequila ha rivelato di aver avuto un ‘approccio’ anche con Adriana Volpe, ma la conduttrice non ha mai voluto confermare le sue voci. Chi invece ha confermato il flirt fugace con Er Mutanda è stata Valeria Marini, anche lei concorrente della scorsa edizione del GF VIP. Verso la fine del percorso, però, Zequila ha dichiarato di essere innamorato di una sola persona, Marina Fadda, che è stata la sua compagna negli ultimi anni. Il concorrente del reality show ha dichiarato addirittura di essere pronto a sposarla, ma la donna non sembra della stessa opinione.

Antonio Zequila dimentica Marina: chi è la nuova fidanzata

La storia d’amore tra Zequila e Marina Fadda pare sia tramontata definitivamente. L’ex concorrente del reality show di Canale 5, in un’intervista rilasciata al settimanale Vero, ha dichiarato: “Marina? Quando le situazioni diventano stantie o finiscono, meglio recidere i rami. Se i rami non danno più frutti, meglio cercare un albero nuovo, così diventa più produttivo”. Zequila, infatti, si è messo subito alla ricerca di una nuova fiamma e adesso dichiara di essere fidanzato con una modella molto più giovane di lui, ma per il momento non ha voluto svelare la sua identità: “Adesso accanto a me c’è un nuovo amore. Chi mi ama mi segua”. Zequila ha dichiarato addirittura di essere stato contattato dalla produzione di Temptation Island: “Vedremo che succede. Amo il mare. Amo la Sardegna. Ho già preparato il costume“. Il buon Antonio, dunque, sarebbe pronto per immergersi in una nuova esperienza, ma questa volta insieme ad una donna. Il cast della nuova edizione di Temptation Island sembrerebbe già al completo, ma sono ancora aperte le selezioni per la nuova edizione di Temptation Island Vip, in onda in autunno sempre su Canale 5.

Zequila, tra l’altro, nei giorni scorsi è diventato anche conte. Il nonno di Antonio, Raffaele Zequila, era figlio di un nobile, ma non era stato riconosciuto perché nato da una relazione extraconiugale. L’ultimo membro della famiglia De Lutti si è ricordato di questa storia prima di morire e ha lasciato tutto in eredità ad Antonio e al cugino Raffaele, compresi terreni e titoli nobiliari.