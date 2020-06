In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Giulia De Lellis si è mostrata con i capelli al naturale: le immagini social.

Nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Giulia De Lellis continua a cavalcare l’onda del successo. Affermata ed apprezzatissima influencer, la bellissima fidanzata di Andrea Damante detiene un seguito davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram, sapete? È proprio sul suo canale social ufficiale che la giovane romana decanta di un numero di followers davvero spropositato. Con i quali, dal canto suo, è solita interagire e comunicare. Non soltanto, infatti, la De Lellis racconta loro delle splendide novità in arrivo dal punto di vista lavorativo, ma non perde mai occasione di poter svelare loro di tutto quanto le accade durante la giornata. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, durante una piacevolissima serata sull’Isola di Capri, Giulia si è mostrata come non l’avevate mai vista prima. Come? Beh, niente di ‘scandaloso’. Piuttosto, reduce da una splendida giornata di mare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata con i capelli al naturale. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Giulia De Lellis con i capelli al naturale: l’avevate mai vista così?

Sul suo canale social ufficiale, Giulia De Lellis è sempre molto attiva. E, soprattutto, non perde mai occasione di potersi mostrare in tutta la sua bellezza e naturalezza. Non soltanto, infatti, è solita condividere degli scatti fotografici che rappresentano il suo fascino, ma anche scatti praticamente inediti. Lo abbiamo visto, ad esempio, qualche settimana fa. Quando, in compagnia di Andrea Damante, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata completamente senza trucco. Ma non è affatto finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, reduce da una piacevolissima giornata di mare sull’Isola di Capri in compagnia del suo compagno e di altri amici, la De Lellis ha voluto mostrare i suoi capelli al naturale. Fino a questo momento, lo sappiamo, l’abbiamo sempre vista liscia o, al massimo, con delle onde alle punte, ma sapete come si è mostrata pochissime ore fa?

Ecco. È proprio con i capelli mossi al naturale che, pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha deciso di mostrarsi ai suoi sostenitori su Instagram. ‘Faccio bene a lasciarmi questi capelli?’, ha chiesto l’influencer romana ai suoi sostenitori. Specificando, tra l’altro, per quale motivo si passa spesso la piastra.

Vi ricordate quando fece lo shampoo con il detersivo?

A causa dei suoi capelli, Giulia De Lellis ha fatto parecchio chiacchierare nelle scorse settimane. A causa di un servizio fotografico, all’influencer romana è stata messo tantissimo olio sulla sua folta chioma. Che, appena ritornata a casa, ha pensato bene di rimuoverlo con uno shampoo fatto con il detersivo per i piatti.