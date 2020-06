Qualche ora fa, Giulia De Lellis si è mostrata completamente senza trucco sul suo canale social ufficiale: ecco com’è il suo viso ‘acqua e sapone’.

Da quando è ultimato il suo percorso a Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha ottenuto un successo davvero incredibile. Non soltanto per la sua fantastica storia d’amore con Andrea Damante, ma anche per la sua simpatia e spontaneità. È proprio per questo motivo che, nonostante siano passati diversi anni dalla sua partecipazione al dating show di Canale 5, il seguito che detiene la romana è davvero clamoroso. Affermatissima ed apprezzatissima influencer, la De Lellis decanta di un numero di followers più che incredibile. Ma, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: sul suo canale social ufficiale, la simpaticissima Giulia non perde mai occasione di potersi mostrare così com’è. Quindi, nella sua semplicità e genuinità. Lo dimostrano, non a caso, non soltanto le spettacolari foto condivise sulla sua bacheca, ma anche quest’ultimo scatto in cui si lascia immortalare completamente senza trucco. Ecco, siete curiosi di scoprire com’è il suo viso al naturale? Diamoci uno sguardo insieme.

Giulia De Lellis completamente senza trucco: com’è il suo viso al naturale

Sul suo canale social ufficiale, Giulia De Lellis, come dicevamo precedentemente, è super attiva. Spesso e volentieri, infatti, l’influencer romana aggiorna i suoi sostenitori di tutto ciò che le capita durante le sue giornate. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, approfittando di una piacevolissima Domenica di sole, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in compagnia del suo fidanzato Andrea Damante e di alcuni amici, ha trascorso una giornata super rilassante in barca al largo dell’Isola di Ponza. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, ha voluto condividere un entusiasmante scatto fotografico in cui si mostra completamente senza trucco. Siete curiosi anche voi di vederla? Diamoci uno sguardo insieme.

In compagnia del suo fidanzato Andrea Damante, Giulia De Lellis ha voluto mostrarsi completamente senza trucco ai suoi sostenitori. Risultato? Boom di likes. Anche perché, parliamoci chiaro, anche se con un viso ‘acqua e sapone’, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua a decantare di una bellezza davvero invidiabile. Cara Giulia, svelaci il tuo segreto!