Come pulire un frigo molto sporco o nuovo per igienizzarlo. Ogni quanto farlo, che prodotti usare e quali i rimedi naturali?

Stiamo vivendo, seppur ormai in maniera più blanda, un periodo storico in cui le norme igieniche, oltre al distanziamento sociale, sono cruciali. Per combattere la diffusione del Covid-19, infatti, igienizzare le superfici con cui veniamo a contatto è un passaggio cruciale e il frigorifero che sia nuovo, oppure vostro da molto tempo, è sicuramente uno tra gli elettrodomestici più utilizzati in assoluto. Tenerlo pulito e igienizzato, non solo da virus, ma anche da muffa, macchie e ingiallimento è quindi molto importante, ma non tutti sanno come fare. Bisogna usare lo sgrassatore per pulire il frigorifero? O bisogna lavare il frigo con l’Amuchina e la candeggina? Ecco allora qualche consiglio e suggerimento per la pulizia del frigorifero, efficace e rapida.

La fase uno: pulire il frigo senza detersivi

La prima cosa da fare, quando volete igienizzare il vostro frigorifero è quella di svuotarlo completamente e staccare la corrente. Solo così potrete fare un check degli alimenti all’interno e buttare quelli che sono scaduti o non sono più buoni. Una volta svuotati i ripiani poi, chiaramente, è il momento di igienizzare il frigo. Potrete pulire ogni ripiano con acqua e sapone, ovviamente risciacquando, oppure con dei prodotti chimici ad hoc proprio creati per questo scopo.

Igienizzarlo con prodotti naturali

Se invece volete usare qualcosa di naturale, l’aceto è ciò che fa per voi. Meglio se diluito. Oppure potete fare una soluzione di limone o di bicarbonato e sale.

Come pulire il freezer

Non dovete poi dimenticare di igienizzare anche il freezer. Anche in questo caso, mentre lo pulite, dovete svuotarlo e mettere tutti gli alimenti in delle borse frigo per mantenere i prodotti sempre freschi. Dovete infatti mettere in conto che ci vorrà un po’ di tempo perché dovrete far sciogliere il ghiaccio, mentre, per velocizzare il procedimento potrete utilizzare il getto di aria calda del phon.

Come tenere il frigo sempre pulito

Una volta terminata la pulizia è tempo di riporre nuovamente tutti gli alimenti nel frigo. Il consiglio che vi diamo è quello di non lasciare mai prodotti senza copertura. Potete pensare di mettere magari i pomodori o il prosciutto in degli appositi sacchetti per il sottovuoto, o in dei tupperware da poter riutilizzare.

Così facendo eviterete che i cattivi odori si disperdano nel frigo e soprattutto potrete evitare problemi nel caso qualche prodotto marcisca.