Domenica In, il gesto tra Romina Power e Mara Venier è stato del tutto inaspettato: ecco cosa è successo appena la cantante è entrata in studio.

In scena oggi una nuova puntata di Domenica In: su Rai Uno, oggi 28 giugno, saranno le ultime ore in compagnia di Mara Venier perchè in onda è l’ultima puntata della stagione! E’ stata un’edizione totalmente diversa dalle altre: l’emergenza Coronavirus ha colpito l’Italia ed il resto del mondo, stravolgendo la vita di tutti. Anche il palinsesto televisivo ha subito forti cambiamenti: Mara Venier ha deciso ugualmente di andare in onda per regalare al pubblico di Rai Uno qualche ora di musica, ospiti ed intrattenimento. Per la prima volta nella storia del programma, Domenica In è durato così a lungo! Lo ha confessato oggi la conduttrice prima di far entrare in studio Romina Power. Non appena è arrivata la cantante, i telespettatori hanno assistito ad un gesto del tutto inaspettato: l’episodio non è passato affatto inosservato, ecco di cosa si tratta.

Domenica In, Romina Power entra in studio: il gesto con Mara Venier non passa inosservato

Prima ospite dell’ultima puntata di Domenica In oggi 28 giugno è Romina Power: la famosa cantante nelle ultime ore è stata colpita da un tragico lutto che l’ha distrutta. Non appena è entrata infatti, non è riuscita a contenere il suo bisogno di affetto: ha abbracciato calorosamente la conduttrice e sua amica, Mara Venier, non rispettando le norme anti covid relative al distanziamento sociale. Il gesto non è passato affatto inosservato: le due donne però hanno scelto di abbracciarsi fregandosene ‘delle conseguenze’. “Non ci dovremmo abbracciare, non mi frega niente” ha infatti subito detto la Zia Mara. Il momento è stato molto toccante.

Dopo la lunga confessione ed il lungo sfogo sulla sorella Taryn scomparsa a causa di una Leucemia, è entrata in studio Loretta Goggi. Stessa situazione, stessi abbracci. “A me non mi frega niente,abbracciamoci” ha detto la cantante ed attrice non appena fatto il suo ingresso. Ha abbracciato prima Mara, poi Romina. “Ci siamo infettate” ha scherzato. Mara Venier conosce bene le regole ma vista la situazione così delicata ha deciso di violarle: “Abbiamo rotto le regole” sono state le sue parole.