Coppie Temptation Island 2020, chi sono Valeria e Ciavy: il ragazzo ha ammesso che, date le tentazioni, potrebbe sbagliare.

Mancano pochissimi giorni e, finalmente, inizierà la nuova stagione di Temptation Island. Per un nuovo anno consecutivo, Filippo Bisciglia sarà al timone di un’edizione che, senza alcun dubbio, si rivelerà essere più che speciale. Ecco, ma chi saranno i partecipanti? Al momento, lo sappiamo, abbiamo notizie certe soltanto delle sei coppie. A differenza, invece, dei tentatori e delle tentatici. Ebbene, chi sono coloro che hanno deciso di prendere parte all’isola delle tentazioni e, quindi, tentare il loro amore? Oltre alle due coppie ‘Vip’, ce ne sono altre quattro rappresentate da ‘gente comune’. Tra queste oltre ad Anna ed Andrea, di cui vi abbiamo parlato in un nostro recente articolo, è spuntato anche il nome di Ciavy e Valeria. La domanda sorge più che spontanea: cosa sappiamo su di loro? E, soprattutto, perché hanno deciso di mettere alla prova il loro amore? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, chi sono Valeria e Ciavy: lui vuole la sua libertà

Cosa ci riserverà questa nuova edizione di Temptation Island? Al momento, ovviamente, non lo sappiamo. Anche se siamo certi che, così come tutte le edizioni precedenti, anche questa sarà davvero imperdibile ed incredibile. Lo si deduce chiaramente dalle motivazioni che ciascun coppia, nel loro breve video di presentazione condiviso sul canale social ufficiale del programma, hanno spiegato. Qualche ora fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di Anna ed Andrea. Una coppia che, seppure dieci anni di differenza, stanno insieme da diverso tempo. E che vogliono prendere parte al programma di Canale 5 soprattutto per vedere come si evolverà il loro futuro dal momento che lei vuole dei figli e un matrimonio, lui, invece, ancora non si sente pronto. Cosa sappiamo, invece, di Ciavy e Valeria? Da quanto traspare dal loro filmato, i due sono fidanzati da quattro anni, eppure hanno deciso di approdare sull’isola delle tentazioni con delle motivazioni più che precise. A rivelarlo per primo è stato il trentacinquenne: ‘Lei ha sempre voluto andare vivere con me, io ‘traccheggio’ sempre, ogni tanto invento una scusa’. Differente, invece, sono le parole della giovane ventisettenne: ‘Lui vuole la sua libertà, però, nel frattempo mi priva della mia’.

Ecco, ma perché Valeria e Ciavy partecipano al programma di Canale 5? ‘Partecipo a Temptation Island per capire se veramente sono innamorato di lei. Le tentazioni lì sono tante, potrei sbagliare’, ha rivelato inaspettatamente il giovane ai microfoni del programma. A differenza, invece, di Valeria. Che, in lacrime, ha detto: ‘Lui per me è tutto, tutto. Vorrei che ritornassimo a quello che eravamo prima’. Cosa succederà?