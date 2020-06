Jennifer Lopez, fisico super in tenuta da allenamento: impossibile non notare quel dettaglio, ecco lo scatto da urlo che la popstar ha pubblicato su Instagram, pioggia di like per lei.

Jennifer Lopez non ha certo bisogno di presentazioni! Oltre a essere una regina del pop, è anche una vera e propria icona di stile e risulta ancora oggi uno dei personaggi più amati al mondo. Bellissima e sempre perfettamente in forma nonostante i suoi quasi 51 anni, la cantante, nonché produttrice e attrice, sa sempre come lasciare a bocca aperta i suoi tantissimi fan, e lo fa anche attraverso gli scatti e i video che pubblica sui social. Il suo profilo Instagram, che conta ben 124 milioni di followers, è sempre aggiornato con foto e video che riguardano il lavoro e talvolta anche la vita quotidiana della popstar, che è sempre pronta a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Poco fa, ad esempio, ha condiviso sulla sua pagina ufficiale un nuovo scatto, nel quale è in tenuta da allenamento ed esibisce un fisico a dir poco spaziale. C’è un dettaglio, però, che è davvero impossibile non notare. Volete sapere di cosa si tratta? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Jennifer Lopez, fisico spazial in tenuta da allenamento: ecco il dettaglio che hanno notato tutti, pioggia di like

Jennifer Lopez sa sempre come far impazzire i suoi followers. La popstar americana è davvero una bellissima donna e ha un fisico super, noonostante la non più giovanissima età. Il tempo, per lei, sembra davvero non essere mai passato, e lo sanno bene i suoi fan, che rimangono ogni volta a bocca aperta davanti ai suoi scatti da urlo. Qualche ora fa, ad esempio, la cantante ha pubblicato una nuova foto in cui è in tenuta da allenamento e si appresta a fare un bel bagno. Nello scatto in questione, infatti, J Lo è in bagno, accanto alla vasca piena d’acqua, e indossa un completo composto da mini top rosa e leggins super aderenti con una fantasia che mostra un cielo pieno di mongolfiere. Il look di Jennifer è davvero impeccabile, e nonostante la popstar abbia presumibilmente appena finito di allenarsi, è perfetta in tutto e per tutto, con i suoi capelli raccolti e i suoi enormi orecchini a cerchio.

Impossibile, dunque, non notare il look super trendy e sempre perfetto di J Lo, che ha fatto impazzire i suoi fan, come dimostrano i quasi 4 milioni di like che hanno invaso il suo post.