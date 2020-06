Kasia Smutniak, dopo Pietro Taricone ha trovato l’amore con Domenico Procacci

Pietro Taricone rimarrà nel cuore di tutti. È stato il vero volto del Grande Fratello e la sua tragica morte, avvenuta ormai 10 anni fa, è un ricordo indelebile. Per noi, ma soprattutto per la sua compagna dell’epoca, Kasia Smutniak. Il protagonista del GF è stato, senza dubbio, un uomo affascinante, ma dal grande cuore e per la sua normalità è ormai un’icona di semplicità. La donna, proprio in occasione dell’anniversario della scomparsa di Pietro, ha pubblicato un dolcissimo post in sua memoria. Una prova di come, anche se la vita va avanti, le persone importanti restano sempre impresse nel nostro cuore e nella nostra vita. Ma in molti si chiedono chi sia il compagno oggi di Kasia e la risposta è Domenico Procacci.

Il ricordo di Pietro Taricone

Chi è Domenico Procacci

Difficile che non abbiate mai sentito il suo nome. Il marito di Kasia oggi è Domenico Procacci, un produttore cinematografico molto famoso, fondatore anche della casa Fandango. Si è legato a Kasia Smutniak nel 2011 e, nel 2014 è nato il loro primo figlio, Leone. I due si sono sposati un anno fa, a sorpresa, durante i festeggiamenti per i 40 anni della Smutniak.

I film più famosi

Per quanto riguarda la sua carriera, ricordiamo alcuni importanti film di cui è stato produttore:

Smetto quando voglio

Magnifica Presenza

Diaz

Qualunquemente

La Passione

Mine Vaganti

Baciami Ancora

Come te nessuno mai

Radiofreccia

Gomorra

Caos Calmo

La storia d’amore tra Kasia e Domenico Procacci

I due si sono conosciuti dopo diverso tempo che Kasia era sola e lentamente hanno iniziato a frequentarsi e a far crescere il loro amore. I due si sono sposati a sopresa nel 2019. Presenti ovviamente anche moltissimi personaggi dello spettacolo e anche la figlia nata dall’amore con Pietro Taricone oltre al secondo figlio, Leone, nato invece da Procacci.

La scomparsa di Pietro Taricone

La morte di Pietro Taricone è avvenuta il 29 giugno 2010 quando, il giorno prima durante un lancio con il paracadute, c’è stato un errore di calcolo nel tempo di apertura del paracadute e l’ex partecipante del Grande Fratello, purtroppo, si è schiantato al suolo. Prima è stato ricoverato all’ospedale e sottoposto ad un intervento di ben 9 ore, ma purtroppo tutto è stato vano. L’uomo è così morto il 29 giugno presso l’Ospedale Santa Maria di Terni a soli 35 anni lasciando la figlia Sophie e la compagna, Kasia Smutniak.