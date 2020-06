Alex Zanardi, ultimo bollettino dopo il secondo intervento: le sue condizioni

Alex Zanardi, come sta dopo il secondo intervento neurologico a cui è stato sottoposto? L’ospedale ha appena pubblicato il bollettino di oggi

Alex Zanardi, come sappiamo, è stato sottoposto ad un secondo intervento neurologico dopo il grave incidente che l’ha coinvolto. Nell’ultimo bollettino appena diramato dall’Ospedale “Le Scotte di Siena” vengono pubblicate tutte le informazioni sulle sue condizioni di salute. A 53 anni, Zanardi si ritrova ancora una volta in grave difficoltà per le sue condizioni di salute che, come si legge, restano gravi ma stabili.

Alex Zanardi, l’ultimo bollettino: “Condizioni gravi ma stabili”

“In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte dallo scorso 19 giugno, la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che, in seguito al secondo intervento di neurochirurgia a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri, lunedì 29 giugno, il paziente a distanza di circa 24 ore dall’operazione presenta condizioni cliniche stazionarie ed un decorso stabile dal punto di vista neurologico, il cui quadro rimane grave” – questo è quanto troviamo scritto nel bollettino medico appena diramato – “Alex Zanardi è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, dove resta sedato e intubato, e la prognosi rimane riservata. In accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi”.

Come detto, ancora una volta, il campione si trova in estrema difficoltà. In un momento così delicato della sua vita, tuttavia, si ritrova ancora una volta tutti quanti a fare il tifo per lui. Il primo tifoso? Suo figlio, che trova sempre delle parole a dir poco commoventi con cui esprimere la sua vicinanza a papà Alex.

L’incidente in hand bike

Ne hanno parlato tutti i giornali e in tanti, con l’ausilio delle persone presenti che hanno testimoniato, hanno provato a ricostruire i fatti. Quel che è certo, al momento, è che nella giornata di venerdì 19 giugno, la sua handbike si è schiantata contro un camion sulla statale 146 nei pressi di Pienza. Il racconto del camionista è struggente: “Non riesco a dormire la notte”, ha dichiarato qualche giorno dopo. Insomma, ci si augura che al più presto possa tornare a regalarci qualche sorriso tramite il proprio profilo Instagram.