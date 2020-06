Anna Munafò, lo sfogo social a pochi giorni dal parto: “Sono spaventata”, ecco le parole che l’ex tronista ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

Tutti ricordano Anna Munafò, ex amatissima tronista di Uomini e Donne. La sua storia con Emanuele Trimarchi, con cui scelse di uscire dal programma, durò poche settimane, ma la bella siciliana è rimasta nel cuore del pubblico, soprattutto per la spontaneità e la genuinità che ha dimostrato durante il suo percorso televisivo. Ancora oggi molto presente e attiva sui social, Anna tiene costantemente aggiornati i suoi fan sulla sua vita tramite il suo profilo Instagram, che conta ben 277mila followers. L’ex tronista pubblica diversi momenti del suo quotidiano sui social, e sempre su Instagram ha mostrato le immagini del suo matrimonio e ha parlato più volte della sua gravidanza. Nel corso degli ultimi mesi ha mostrato spesso il suo bellissimo pancione, svelando pian piano il sesso e il nome scelto per il suo piccolo, che si chiama Michael ed è nato poco più di una settimana fa. Ora, però, Anna ha affidato a Instagram un suo personale sfogo, nel quale ha detto di essere spaventata: ecco le sue parole nel dettaglio.

Anna Munafò, lo sfogo social pochi giorni dopo il parto: “Sono spaventata”, ecco cos’è successo, le sue parole

Anna Munafò è diventata da pochi giorni mamma del piccolo Michael, nato dall’amore con Giuseppe Saporita, che l’ex tronista ha sposato lo scorso dicembre. Felice più che mai per l’arrivo del piccolo, Anna ha condiviso diversi momenti della sua gravidanza sui social, mostrando spesso il suo bellissimo pancione, per la gioia dei suoi fan. Oggi, però, è un po’ preoccupata e ha voluto raccontare su Instagram le sue emozioni, facendo un vero e proprio appello a chi la segue. “Visti i suoi pochi giorni di vita e vista la situazione che purtroppo stiamo ancora vivendo, vi chiedo per favore di non avvicinarvi troppo alla carrozzina se siete senza mascherina”, ha scritto, “Il bimbo non va toccato, non voglio essere maleducata, ma sono spaventata per la troppa leggerezza che vedo in giro”. Anna è preoccupata per l’emergenza Coronavirus, che purtroppo non è ancora finita, per cui chiede un po’ di attenzione e rispetto in più per il suo piccolo.

La Munafò ha deciso di accompagnare il suo sfogo con una dolcissima foto di lei e del piccolo Michael, che lei vuole giustamente proteggere e cautelare in questo particolare momento che stiamo vivendo.