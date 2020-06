Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, paura dietro le quinte: cos’è accaduto durante il videoclip del loro nuovo singolo Reggaeton ‘La isla’…

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri sono due tra le artiste più seguite del momento e non c’è nulla che potrebbe distogliere l’attenzione da loro. C’è da dire che l’estate è sinonimo di tormentoni reggaeton, e la stagione che sta per arrivare pare proprio che non ci deluderà. Sono infatti moltissimi i titoli che negli ultimi giorni stanno spopolando sul web e che stanno iniziando a far ballare gli italiani nel mondo. Le cantanti italiane stanno dando sfogo a tutto il loro talento per sfornare pezzi ritmati e super orecchiabili che mettono immediatamente di buon umore e fanno muovere automaticamente i piedi e le mani. Tra i pezzi più attesi di questa estate c’era sicuramente Baby K che qualche giorno fa ha pubblicato il singolo ‘Non mi basti più’ con Chiara Ferragni, poi Elodie con ‘Guaranà’ e ‘Ciclone’ con Takagi e Ketra. poi c’è il duo esplosivo formato dall’atomica Elettra Miura Lamborghini e Giusy Ferreri.

Elettra Lamborgini, paura dietro le quinte: cos’è accaduto durante il videoclip de ‘La isla’

Due regine dell’estate che si sono unite per lavorare insieme ad un nuovo tormentone estivo. Elettra Miura Lamborghini e Giusy Ferreri, sono pronte a far muovere i fianchi di milioni di italiani con la loro ‘La Isla’. Le due cantanti qualche giorno fa avevano annunciato attraverso il loro canale social ufficiale la collaborazione che avrebbe portato alla pubblicazione del loro primo singolo insieme. Adesso che la canzone è pronta, manca solamente il videoclip ufficiale da poter allegare. In occasione proprio del videoclip le due donne sono apparse in tutto il loro splendore su un set di riprese, insieme al loro staff. Le due donne truccate e acconciate di tutto punto hanno portato con sé un ‘amico’ davvero inusuale. Sul set di riprese gli autori hanno voluto inserire anche la presenza di un serpente. Le due cantanti seppur leggermente perplesse, sembrano aver accettato di buon modo la cosa…

Per quanto riguarda invece lo staff la situazione è stata leggermente diverso… Dal video pubblicato dalla Lamborghini, si è visto chiaramente che lo staff non è stato affatto felice di condividere lo spazio di lavoro con il rettile. Alcuni membri dello staff sono scappati impauriti, altri invece si sono solamente allontanati in tutta fretta.