Temptation Island, scopriamo qualcosa in più sulla coppia composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: sono insieme da 3 anni, ecco perché partecipano al programma.

Manca ormai sempre meno alla prima puntata della nuova stagione di Temptation Island e l’attesa del pubblico è sempre più alta. Al timone ci sarà come sempre Filippo Bisciglia, pronto a condurre le 6 coppie protagoniste nel loro viaggio nei sentimenti. Due saranno le coppie vip, mentre le altre 4 saranno composte da gente non famosa. Antonella Elia e Pietro Delle Piane, insieme a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, saranno i personaggi noti pronti a mettere in gioco le loro emozioni e le loro storie d’amore. La Elia e Pietro hanno fatto parlare di sé anche durante la recente esperienza dell’ex soubrette al Grande Fratello Vip, mente Manila e Lorenzo partecipano per la prima volta a un programma in cui si parla della loro vita privata. E allora proviamo a conoscere qualcosa in più su questa coppia che è insieme da 3 anni e che nel suo video di presentazione ha spiegato i motivi per cui partecipa al programma.

Temptation Island, chi sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: stanno insieme da 3 anni e vogliono mettersi alla prova

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie protagoniste della prossima edizione di Temptation Island. La bellissima Manila, che è stata Miss Italia nel 1999, è una conduttrice e attrice molto amata dal pubblico. Amoruso, invece, è stato un calciatore professionista e ha militato in squadre importanti come Bari e Fiorentina, mentre oggi è un dirigente sportivo, oltre che volto televisivo. I due stanno insieme da quasi 3 anni e hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island, così come hanno spiegato anche nel video di presentazione pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del programma. Manila, che nel 2017 si è separata ufficialmente dal suo ex marito Francesco Cozza, racconta nel video di aver ricominciato a credere all’amore proprio grazie a Lorenzo Amoruso: “Lui è stato bravo ad avere la pazienza e la determinazione di farmi credere di potermi innamorare di nuovo”, ha detto l’ex Miss Italia, aggiungendo poi di voler partecipare a Temptation Island per “dare una piega precisa alla storia con Lorenzo”.

Come si comporteranno i due durante il loro percorso nel villaggio delle tentazioni? Ma soprattutto, riusciranno a superare questa prova e a tornare a casa più forti e innamorati di prima? Non ci resta che aspettare qualche giorno e scoprirlo insieme!