Fisico mozzafiato e costume alla moda: Martina Colombari con il suo post su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan!

E’ lei una delle Miss più amate dagli italiani: Martina Colombari ha vinto Miss Italia nel 1991, prima di diventare una famosa modella per le grandi firme. Ha lavorato per Armani, Versace, Blumarine, Roberto Cavalli e molti alti: ha prestato la sua immagine a prestigiosi marchi per campagne pubblicitarie di abbigliamento ed accessori. E’ poi approdata in tv con il ruolo di co-conduttrice: nel 2002 ha esordito nel piccolo schermo interpretando un ruolo nella serie tv ‘Carabinieri’, l’anno successivo in ‘Un medico in famiglia‘. Da lì a poco la Colombari è diventato un personaggio molto famoso della televisione italiana: la classe ’75 è sempre una bellissima donna. Uno scatto al mare ha fatto impazzire i fan: diamo un’occhiata.

Martina Colombari: “Siamo io e il mare”, il costume animalier fa impazzire i fan

Fisico mozzafiato e look animalier hanno fatto impazzire gli utenti Instagram: per Martina Colombari è cominciata l’estate. La Miss Italia ’91 ha immortalato un momento tanto atteso: il ritorno al mare! Scrive infatti su Instagram: “Siamo io e il mare” come didascalia ad uno scatto davvero mozzafiato. Nei suoi occhi e nel suo sorriso si vede la gioia che prova: ma non è tutto! Ad aver attirato l’attenzione è anche il suo costume animalier che, a quanto pare, quest’anno va molto di moda! Ecco lo scatto:

Migliaia i commenti dei fan che si complimentano con la Miss. “Quando la classe pura domina su tutto……grande marty”, “La perfezione esiste. Una persona che sorride è perfetta”, “Un’eleganza unica”, “Fisico mozzafiato” sono alcuni dei commenti che si leggono sotto il post. Come dar torto ai fan di Martina? E’ una donna con una bellezza semplice e naturale, rara da trovare!