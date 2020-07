Melissa Satta parla dei rumors riguardo la sua gravidanza al settimanale Chi: le parole della showgirl e modella sono ben chiare, ecco cosa ha rivelato!

Melissa Satta il 25 giugno ha festeggiato il suo anniversario di matrimonio con Kevin Boateng: quattro anni fa la showgirl ed il calciatore si sposavano a Porto Cervo. Dopo un periodo di crisi, la coppia sembra esser più unita di prima. Sui social mostrano spesso foto e video in cui sono insieme: nel giorno del loro anniversario di nozze, l’ex velina ha ricevuto un dolcissimo pensiero dalla sua metà. Un romantico mazzo di rose rosse è stata la sorpresa per la Satta che ha deciso di immortalare il momento e pubblicarlo su Instagram. Gira voce da giorni che la modella sia in dolce attesa. La splendida sarda ha finalmente raccontato tutto al settimanale Chi Magazine mettendo così a tacere i rumors che circolano sul suo conto: ecco le parole di Melissa.

Melissa Satta, gravidanza? La showgirl rompe finalmente il silenzio

Al contrario dei rumors, non c’è alcun bimbo in arrivo. “Fake news” dice Melissa Satta al settimanale Chi Magazine: la showgirl sarda ha fatto sapere che qualora dovesse trovarsi in dolce attesa non esiterà a comunicarlo. Oggi la modella è contenta di aver superato la crisi con il marito Kevin Boateng: non ha escluso che in futuro potrebbe arrivare un fratellino o una sorellina al piccolo Maddox, nato nell’aprile del 2014.

La coppia pochi giorni fa ha festeggiato quattro anni di matrimonio: il 25 giugno 2016 Boateng e la Satta si sposavano a Porto Cervo. Una clamorosa crisi li ha fatti separare consensualmente nel gennaio 2019: dopo sei mesi di lontananza tra i due è tornato il sereno e tutt’oggi vivono felici insieme al loro Maddox. Questa la fotografia pubblicata sei giorni fa dalla modella: si trova all’altare insieme alla sua metà, Kevin Boateng. Questo il post: