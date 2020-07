Temptation Island, anticipazioni del primo falò: video shock per una delle fidanzate, ecco cosa accadrà nella prima puntata del reality di Canale 5.

Ormai manca davvero pochissimo all’inizio della nuova attesissima edizione di Temptation Island. La prima puntata del reality di Canale 5 andrà in onda domani, 2 luglio, in prima serata su Canale 5. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Dalle anticipazioni pubblicate sulla pagina della trasmissione, abbiamo già visto Antonella Elia su tutte le furie a causa del suo Pietro Delle Piane, e Andrea far volare sedie dopo un video della sua fidanzata Anna. Ma non è tutto: poco fa un nuovo spoiler della prima puntata è apparso sui canali social di Temptation. Uno spoiler che mostra uno dei momenti più attesi del reality di Canale 5, ovvero il falò! In particolare, è Annamaria a vedere qualcosa di non proprio piacevole. Cosa avrà combinato il suo fidanzato Antonio nel video che Filippo le ha mostrato? Scopriamo di più.

Temptation Island, anticipazioni del primo falò: video shock per Annamaria, cosa ha fatto Antonio?

Mancano poche ore alla prima puntata di Temptation Island, ma le prime anticipazioni promettono fuoco e fiamme! Poche ora fa, la prima anticipazione sul momento più interessante delle puntate…si, stiamo parlando proprio del falò! È il momento in cui Filippo Bisciglia incontra le fidanzate e i fidanzati, ovviamente separati, e mostra loro video e filmati dei rispettivi partner. Molto spesso, nei filmati c’è qualcosa che ai partner non piacerà vedere! Ed è quello che accadrà anche ad Annamaria…cosa ha combinato Antonio? Si sarà avvicinato un po’ troppo a qualche tentatrice? Ecco il video postato sui social:

Ebbene si, Annamaria non sembra molto felice di vedere quelle immagini. E, supportata dalle altre fidanzate, commenta così: “Gli viene presto la libidine!”. E il “No vabbè” della Elia non fa altro che alimentare la curiosità. Cosa avrà visto Annamaria?

Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire cosa accadrà durante il primo attesissimo falò di questa edizione di Temptation Island! E voi, sarete sintonizzati su Canale 5 domani sera? Noi non vediamo l’ora!