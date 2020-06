Temptation Island, chi sono Annamaria e Antonio: gli errori del passato e la differenza d’età, ecco tutti i motivi per cui hanno deciso di partecipare al programma.

Temptation Island sta per ripartire e l’attesa è davvero a mille. Il pubblico non vede l’ora di scoprire quello che accadrà all’interno dei villaggi tra le 6 coppie protagoniste, alcune delle quali hanno spiegato già nei video di presentazione di avere problemi di fiducia. Come si comporteranno durante i 21 giorni di separazione, circondati da avvenenti tentatori e tentatrici? Tra qualche giorno lo scopriremo. Nel frattempo, però, proviamo a conoscerle meglio, aiutandoci con i filmati che sono stati pubblicati sulla pagina Instagram del programma. Oltre ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane e manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che rappresentano la cifra ‘vip’, ci sono altre 4 coppie composte da personaggi lontani dal mondo dello spettacolo. Parliamo di Ciavy e Valeria, che secondo le prime indiscrezioni trapelate avrebbero già abbandonato il programma dopo pochi giorni, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro e Antonio e Annamaria. Questi ultimi arrivano da Napoli e hanno alcune difficoltà, tra cui la differenza d’età: scopriamo insieme perché hanno deciso di partecipare al programma.

Temptation island, chi sono Annamaria e Antonio: errori del passato e la differenza d’età, ecco perché partecipano

Annamaria e Antonio sono due dei 12 protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. 6 sono le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco in questa avventura, mettendo alla prova la loro relazione. Annamaria e Antonio arrivano da Napoli e hanno una differenza d’età di 10 anni. Annamaria ha 43 anni, mentre Antonio 33. Una differenza che può essere significativa in termini di maturità, così come sottolineato anche da Annamaria nel video di presentazione.

Le parole della segretaria napoletana sono molto chiare: “Voglio partecipare per capire se lui è la persona giusta per me, non per l’età, ma per l’immaturità che mi ha dimostrato”. I due, infatti, stanno insieme da 2 anni e mezzo, ma hanno avuto dei problemi in passato: “Mi è capitato di fare dei piccoli errori, ma voglio dimostrare ad Annamaria di aver messo la testa a posto”, queste le parole di Antonio, che nel video ammette di avere una passione per le donne. Annamaria, dal canto suo, racconta di averlo sempre perdonato anche per paura di rimanere sola.

Per Antonio e Annamaria, dunque, Temptation Island rappresenta un importante banco di prova. Riusciranno a superarlo nel migliore dei modi?