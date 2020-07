Maria De Filippi svela un retroscena inaspettato su Amici: c’entra anche pier Silvio Berlusconi, ecco le parole della conduttrice nel dettaglio.

Maria De Filippi è considerata dal pubblico una vera e propria regina della tv. I suoi programmi sono tra i più seguiti del palinsesto televisivo e hanno sempre un enorme successo. Uomini e Donne, Amici, Temptation Island e C’è Posta Per Te sono ormai una certezza per il pubblico, che li segue da anni con grande affetto, anche se l’ultima edizione di Amici ha registrato un leggero calo negli ascolti. Dopo 20 anni di successi e tanti artisti lanciati nel mercato musicale, il talent di Canale 5 è stato meno seguito del solito, e lo stesso è accaduto ad Amici Celebrities e Amici Speciali, la nuova versione andata in onda qualche settimana fa per raccogliere fondi destinati alla Protezione Civile in questo momento di emergenza Coronavirus. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ‘Queen Mary’ ha parlato del calo di ascolti di Amici, svelando un retroscena inedito sul suo programma, nel quale c’entra anche Pier Silvio Berlusconi.

Maria De Filippi conduce Amici ormai da 20 anni, ma negli ultimi tempi il programma ha registrato un leggero calo di ascolti. Nonostante i tantissimi artisti di successo usciti dal talent di canale 5 anche negli ultimi anni, il pubblico sembra essere leggermnete meno interessato a quello che accade nello show, e gli ascolti ne hanno risentito. Intervistata dal settimanale Oggi, Maria De filippi ha parlato di questo argomento, oltre che della sua vita e del suo rapporto con Maurizio Costanzo, spiegando anche molto chiaramente qual è il motivo per cui continua a fare Amici. La conduttrice ha svelato un retroscena inedito sul suo programma, che a quanto pare a un certo punto ha rischiato anche di essere interrotti. Maria ha spiegato che il suo editore Pier Silvio Berlusconi le ha lasciato carta bianca, dandole la possibilità di decidere se andare avanti o meno con nuove edizioni del talent: “Sapevo che se non avessi fatto Amici sarebbe stato un casino per la pubblicità, e allora l’ho fatto”, ha spiegato Maria.

A quanto pare, Amici continuerà anche l’anno prossimo, mentre è probabile che non ci saranno altre edizioni di Amici Celebrities, dopo gli ascolti poco brillanti della prima stagione.