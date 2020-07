Alessia Cascella è la tentatrice di Temptation Island: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla napoletana che ha partecipato anche a Uomini e Donne.

La prima puntata di Temptation Island ha regalato grandi emozioni al pubblico da casa: alcune coppie risultano essere già in bilico, come Ciavy e Valeria. Anche tra Sofia e Alessandro sono cominciati i primi problemi. Chi arriverà fino alla fine di questa esperienza nel villaggio delle tentazioni? Tra le single di questa edizione c’è Alessia Cascella, ex Miss Italia ed ex volto di Uomini e Donne: ha partecipato al dating show di Maria de Filippi nel 2019 per corteggiare Giulio Raselli. Volete sapere qualche dettaglio in più sulla napoletana? Vi sveliamo tutto.

Temptation Island, Alessia Cascella: da Miss Italia a Uomini e Donne, ecco chi è la tentatrice

Alessia Cascella è una delle tentatrici di Temptation Island nell’edizione appena cominciata. Occhi verdi, lunghi capelli biondi e labbra carnose: la giovane fa la modella e sogna di diventare un’attrice. E’ nata a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove vive con la sua famiglia: classe ’95, ha iniziato sin da piccola a fare la modella. Dopo aver fatto il liceo linguistico, ha continuato i suoi studi all’Orientale, frequentando la facoltà di Mediazione Linguistica. A 18 anni ha vinto la fascia di Miss Cinema Planter’s Campania. Prima di entrare a far parte di Temptation Island, Alessia nel 2019 ha partecipato a Uomini e Donne: la giovane napoletana ha corteggiato Giulio Raselli ma la conoscenza non ha avuto seguito. Oggi così si ritrova nel villaggio delle tentazioni per instaurare un rapporto con uno dei fidanzati del villaggio: cosa succederà?

Per mantenersi in forma Alessia pratica molto sport: è appassionata di pole dance, come si può vedere in questo video pubblicato sul suo account Instagram.