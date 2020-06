Temptation Island, chi sono Sofia e Alessandro: “Per lei questa è l’ultima spiaggia”, ecco i motivi che hanno spinto la coppia a partecipare al programma.

Manca sempre meno all’esordio della nuova stagione di Temptation Island. Al timone, come sempre, Filippo Bisciglia, che farà da traghettatore alle 6 coppie protagoniste. Due sono coppie già note al pubblico perché composte da personaggi del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che secondo alcune indiscrezioni sarebbero già in crisi dopo pochi giorni dall’inizio delle riprese, a causa dell’atteggiamento dell’attore nei confronti di una tentatrice. Le altre 4 coppie, invece, sono composte da personaggi non famosi. Ci sono Ciavy e Valeria, che secondo le prime indiscrezioni sarebbero già usciti dal programma dopo pochi giorni dall’ingresso nei villaggi, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea e infine Sofia e Alessandro. Questi ultimi partecipano al programma per ritrovare la fiducia dopo alcuni avvenimenti: “Per lei questa è l’ultima spiaggia”, ha detto Alessandro nel video di presentazione di coppia. Proviamo a scoprire insieme qualche dettaglio in più sulla situazione della coppia.

Temptation Island, chi sono Alessandro e Sofia e perché partecipano al programma: “Per lei è l’ultima spiaggia”

La nuova edizione di Temptation Island, che per la prima volta vede tra i protagonisti sia personaggi del mondo dello spettacolo sia gente non famosa, sta per arrivare. La curiosità è davvero alle stelle, anche perché a giudicare dai video di presentazione delle coppie, ci sarà davvero da emozionarsi e divertirsi. Le 6 coppie protagoniste sono già nei villaggi da qualche giorno e non mancano le prime anticipazioni in merito a quello che vedremo su Canale 5 a partire da giovedì 2 luglio. Tra i protagonisti ci sono anche Sofia e Alessandro, che sono insieme da 4 anni e mezzo, ma hanno attraversato diversi tira e molla, così come raccontano nel loro video di presentazione.

“Io mi sono innamorato subito, perché ha gli occhi più belli del mondo”, dice Alessandro, aggiungendo però che tra lui e Sofia ci sono problemi di fiducia: “Purtroppo lei ha frequentato per 6 mesi un’altra persona mentre stava con me. Ora questa per lei è l’ultima spiaggia per dimostrarmi che mi posso fidare”, ha spiegato. Anche Sofia nel video racconta che il loro amore è nato a mille, ma che ora ci sono alcuni problemi e che la partecipazione a Temptation Island servirà a capire se si può ritrovare la fiducia perduta.

Anche Sofia e Alessandro, dunque, sembrano promettere scintille. Non ci resta che aspettare qualche giorno e scoprire insieme cosa accadrà tra di loro.