Temptation Island, anticipazioni della seconda puntata: iniziando le prime difficoltà importanti per alcune coppie che cominciano a cigolare

Ieri sera inizio col botto per Temptation Island che ha dato il via alla stagione e ha portato una boccata d’aria fresca nelle case degli italiani. Per tutti gli appassionati del programma non solo sarà stato un sollievo rivedere Filippo Bisciglia alla conduzione ma anche conoscere più da vicino le varie coppie di quest’anno. Come vi abbiamo detto più volte per la prima volta nella storia del programma le sei coppie in gara sono miste, due coppie vip e 4 coppie nip. Ieri sera abbiamo avuto modo già di conoscere meglio un po’ i personaggi di quest’edizione, che hanno iniziato veramente col botto. Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno visto alcuni video l’uno dell’altro, che però non hanno destato particolarmente scalpore, mentre invece le coppie che più hanno fatto parlare di sé sono state quelle formate da Ciavy e Valeria, Antonio e Annamaria e Alessandro e Sofia. In particolar modo la coppia di cui si è maggiormente parlato nel corso della serata è stata quella formata da Ciavy e Valeria.

Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: prime difficoltà importanti

Ieri sera inizio col botto per Temptation Island che ci ha iniziato a far vivere un milione di emozioni diverse. Filippo aveva già anticipato che avremmo visto situazioni molto diverse per la varietà di coppie che effettivamente hanno preso parte al programma quest’anno. Già da subito abbiamo visto tre coppie iniziare a scricchiolare e sono quelle formate da Ciavy e Valeria, Annamaria e Antonio e Alessandro e Sofia. In particolar modo proprio la puntata di ieri sera si è conclusa con Alessandro che ha richiesto il falò di confronto con Sofia. L’uomo infatti si è infervorato parecchio dopo aver visto un video in cui la donna smentiva di averlo tradito. Stando alle anticipazioni trapelate, la prossima puntata metterà ancora più in risalto le spaccature nei rapporti di alcune coppie.

Nella seconda puntata di Temptation Island si partirà dal falò di confronto tra Sofia e Alessandro. L’uomo ha richiesto il falò piuttosto alterato, ma ovviamente spetta a lei decidere se accettare o meno l’invito del compagno. Anche Lorenzo Amoruso inizierà a vivere i primi momenti difficili con la sua Manila Nazzaro. Il falò infatti si prospetta particolarmente movimentato… Ad un certo punto l’educatissimo Andrea inizierà a traboccare e chiederà: “O mi portate Anna qua o vado io di là”, convinto di volere rivedere la sua compagna. E’ il momento poi Di Antonella Elia e soprattutto di Pietro Delle Piane che inizierà a soffrire di gelosia e dirà ad una delle single: “Se decido, Pietro non c’è più”. Non ci resta quindi che aspettare la prossima puntata per capire cosa ci aspetta da queste sei coppie che iniziano a cigolare. Vi consigliamo di andare su Mediaset Play per rivedere le parti più salienti della puntata appena trascorsa, in modo da non perdervi nulla in vista della settimana prossima.