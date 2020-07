Temptation Island, chi è la tentatrice Benedetta: dove l’abbiamo già vista

Per chi non conoscesse Benedetta Mottola, tentatrice di Temptation Island, in questo articolo vi diciamo chi è e dove l’abbiamo già vista

Temptation Island è un reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e in onda su Canale 5. Il programma è andato in onda per la prima volta nel 2015, salvo poi fermarsi e tornare in pianta stabile a partire dal 2014. Da allora la conduzione è sempre stata affidata a Filippo Bisciglia, la sigla a Rihanna e la location, dopo il primo anno a Gaeta, si è sposata in Sardegna, nello splendido villaggio dell’Is Morus Relais. Il reality show ha avuto un enorme successo sulle reti Mediaset, tanto che dal 18 settembre 2018 va in onda anche la versione VIP del programma, in un primo momento condotto da Simona Ventura, poi sostituita da Alessia Marcuzzi. Quest’anno, nonostante l’emergenza Coronavirus abbia stravolto non solo le abitudini degli uomini ma anche i palinsesti televisivi, il reality show ha deciso di andare regolarmente in onda, rispettando ovviamente le norme di sicurezza. Le coppie in gioco sono: Antonella Elia e Pietro Delle Piane; Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso; Antonio Martello e Annamaria; Sofia Calesso e Alessandro Medici; Andrea “Ciavy” Maliokapis e Valeria Liberati; Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Le sei coppie in gioco nel reality show dovranno convivere per ventuno giorni con dodici ragazzi single e dodici ragazze single. Tra questi ovviamente figurano personaggi già noti al piccolo schermo. Tra i tentatori, ad esempio, troviamo Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché la ‘non-scelta’ di Giulia Quattrociocche.

Temptation Island, chi è la tentatrice Benedetta

Benedetta Mottola figura tra le tentatrici di Temptation Island (QUI TUTTI I NOMI DELLE TENTATRICI). La ragazza ha 21 anni, è di origini campane ed è un’aspirante modella. Attualmente lavora nell’azienda di famiglia, uno scatolificio, ma concilia il lavoro con gli studi universitari: la ragazza, infatti, studia Processi Culturali e Comunicazione. La Mottola, così come Basciano, ha alle spalle alcune esperienze televisive. La modella, infatti, ha lavorato per TV Luna, rete locale, ed ha partecipato all’ottava edizione di Ciao Darwin. Dopo l’esperienza nel programma televisivo condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, la Mottola ha deciso di partecipare al reality delle tentazioni. La modella è stata la prima scelta di Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia. La Mottola ha mostrato subito una certa affinità con le personalità famose. La tentatrice infatti, dopo aver ammaliato il compagno della Elia con il suo sguardo, ha conquistato anche il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, con le sue movenze.

La neo tentatrice riuscirà a fare breccia nel cuore dei due concorrenti ‘famosi’ dell’ottava edizione di Temptation Island?