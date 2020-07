Maria Luisa è una delle tentatrici della nuova edizione di Temptation Island: ecco chi è il padre e dove l’abbiamo già vista

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata. Il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, nonostante l’ondata di Covid che ha stravolto i palinsesti televisivi, sta andando regolarmente in onda, rispettando le norme di sicurezza. La prima puntata, andata giovedì 2 luglio 2020 su Canale 5, è stata seguita da oltre 3 milioni e seicentomila spettatori, ottenendo uno share del 21.63%. Le sei coppie in gara sono: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Annamaria e Antonio Martello, Sofia Calesso e Alessandro Medici, Valeria Liberati e Ciavy, Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Tra i tentatori e le tentatrici ci sono anche alcuni volti già visti in televisione. Alessandro Basciano, ad esempio, ha corteggiato Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. Basciano, però, non è l’unico tra i single ad essere già noto al piccolo schermo.

Temptation Island, chi è Maria Luisa

Maria Luisa Jacobelli è una delle tentatrici della nuova edizione di Temptation Island, da poco partita sui canali Mediaset. La ragazza ha 28 anni ed è napoletana. Gli appassionati di calcio già la conosceranno: la neo tentatrice infatti, oltre ad essere figlia di Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo e direttore di Tuttosport, è stata anche alla conduzione di Top Calcio 24. La ragazza è molto seguita anche su Instagram, dove conta oltre centomila seguaci. Le sue foto, spesso molto seducenti, sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Nell’ambiente sportivo c’è addirittura chi avanza un paragone con Diletta Leotta, nota giornalista sportiva e conduttrice di Dazn. Il paragone però, almeno per il momento, è impari. La Leotta, oltre ad avere più esperienza rispetto alla Jacobelli, ha appena (e si fa per dire) sei milioni di seguaci in più sul popolare social network.

I presupposti però ci sono tutti: la figlia di Xavier Jacobelli può essere la nuova Leotta e l’esperienza nel reality show delle tentazioni sarà sicuramente formativa per lei. Maria Luisa, infatti, è la prima volta che si cimenta in qualcosa di diverso dallo sport. Nell’intervista al sito Witty Tv ha dichiarato: “Il calcio è una mia passione e lo seguo sin da quando ero piccola“. La Jacobelli, inoltre, ha aggiunto che in un uomo guarda innanzitutto l’intelligenza, la simpatia e l’educazione. Riguardo ai suoi progetti futuri, invece, ha dichiarato: “Tra dieci anni mi vedo con una famiglia. Dove non mi interessa, l’importante è essere felici“. Vedremo se la ‘figlia d’arte’ farà breccia nel cuore di qualche fidanzato.