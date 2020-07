In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Stefano De Martino ha reso partecipi i suoi sostenitori di una speciale giornata in barca: perché.

Sono diverse settimane che ormai non si fa altro che parlare di lui: Stefano De Martino. Dopo la notizia della seconda separazione da sua moglie Belen Rodriguez, il ballerino napoletano è finito al centro dei riflettori di tutti. Eppure, Stefano non è affatto interessato a questo. Anzi, ci spieghiamo meglio: non è affatto intenzionato a raccontare e spiegare cosa sta accadendo nella sua vita privata. Lo ha detto chiaramente. Piuttosto, è intenzionato a dedicarsi anima e corpo al lavoro ed, in particolare, a Made in Sud. Ed, infine, a vivere un’estate davvero indimenticabile. E così, al timone della sua bella barca, l’affascinante De Martino, quando non è impegnato con le prove dell show di Rai Due, è solito dedicarsi un po’ di tempo a sé stesso, al mare e ad un po’ di sano e pure relax. È proprio per questo motivo che, come mostrato anche dalle sue recentissime Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, l’ex ballerino, durante la giornata di ieri, ha trascorso una piacevolissima giornata al largo di Procida proprio con delle persone speciali. Di chi parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Stefano De Martino, piacevolissima giornata in barca in ‘dolce’ compagnia: ecco perché

Stefano De Martino è un napoletano ‘doc’. E, come tutti gli uomini del Sud che si rispettino, impazzisce per l’estate e per il mare. È proprio per questo motivo che, appena giunto a Napoli per la conduzioni di Made in Sud, l’ex ballerino di Amici non ha potuto fare a meno di ‘mettere la barca a mare’. È proprio qui che, quando non è impegnato con le prove del programma di Rai Due, il buon De Martino si rifugia da tutto e da tutti. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, sapete? E a testimoniarlo è stato lui stesso in alcune sue recentissime Instagram Stories. Ecco, ma con chi era in compagnia? Qualche tempo fa, Stefano è stato ‘beccato’ in compagnia di sua sorella Adelaide. E qualche giorno fa, invece, in compagnia di una bionda che si è rivelata essere una sua amica. Ieri, invece, con chi ha condiviso questa piacevolissima giornata? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa! Vi anticipiamo soltanto che, come sempre, è stata una giornata all’insegna del divertimento e di tantissime risate.

Ebbene si. È proprio in compagnia di Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Antonio Ramaglia che Stefano De Martino ha trascorso una giornata speciale in barca. Da come mostrato dalle sue ultime immagini su Instagram, il ballerino napoletano si è letteralmente divertito ed ha staccato nettamente la spina.